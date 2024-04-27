交通局撥600萬 鼓勵卡車夜間運貨

市交通局近日宣布新激勵措施，將撥款600萬元，鼓勵送貨卡車在夜間非高峰時段取送貨。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)近日宣布新激勵措施，將撥款600萬元，鼓勵送貨卡車在夜間非交通高峰時段取送貨，以減少高峰期卡車運輸量，改善交通安全，保護環境，並緩解擁堵和停車問題。

市交通局的非高峰時段送貨計畫(Off-Hour Delivery program，OHD)將為參與企業提供激勵，鼓勵他們將送貨時間調整到晚上7時至早上6時之間的非高峰時段。這筆資金來自美國交通部的擁堵緩解和空氣品質(Congestion Mitigation and Air Quality，CMAQ)計畫。

商家在白天進貨時，通常處於一天中最擁擠的時刻，停車位也一位難求。市交通局表示，將送貨時間轉移到夜間不僅能夠幫助減少交通，還能為運貨商降低成本。

副市長喬西(Meera Joshi)表示，紐約市90％的商品，包括我們的食物和飲料、衣服和紙巾，都是通過卡車運來的，「要減少道路擁堵，我們必須更好地管理運貨卡車。」

她還說：「在我們努力將送貨卡車轉換為低排放車輛的同時，我們還可以分散送貨時間。」

非高峰時段送貨計畫將為參與企業提供工具，並制定夜間送貨的指導措施，其中包括為送貨車輛安裝低噪音設備、進行建築安全改造以實現無人送貨，以及安裝攝像頭等安全設備。該計畫將特別面向那些想要轉為非高峰送貨卻資金不足的小型企業。參與企業將收到一次性付款。

迄今為止，市交通局已登記了27家企業，近1120處地點正在進行非高峰時段送貨。市交通局計畫在2040年前，將非高峰時段送貨增至5000處地點，預計能夠為高峰時段減少6萬2000輛卡車。

為減少碳排放，市交通局近來出台了一些舉措。本月初，市交通局啟動了「LockerNYC」24小時公共包裹櫃計畫，供民眾免費接受和發送包裹，減少卡車送貨頻率。