RBH第四屆華裔童模賽 6/17登場

RBH過去在布碌崙華社舉辦的童模賽受到華人的喜愛。(RBH提供)

非營利機構「RBH親子文化傳播中心」宣布，將於6月17日(周一)，在布碌崙 (布魯克林)舉辦「第四屆華裔 童模賽」，旨在弘揚中華傳統文化，將古風與潮流結合，培養孩童自信外，也向參與者帶來前所未有的視覺盛宴；主辦方目前已接受公眾報名，呼籲有興趣的家庭積極聯繫。

此次的模特大賽分為三輪進行比拚，在古風秀中，參賽者需穿著符合中華傳統國風的服飾，如漢服、旗袍，展現出優雅氣質，第二環節的潮流秀，則要求參賽者服飾要具有時尚感，搭配當下流行的趨勢、圖案、配件，展示出獨特的個性；最後的創意秀中，主辦方將提供T恤，由參賽者進行創意搭配。

參賽選手的年齡可分成幼兒組(三至六歲)、幼年組(七至十歲)、少兒組(11至14歲)以及少年組(15至18歲)；各分組均設有一等獎一名、二等獎兩名、三等獎三名，每人將獲得獎盃和獎狀；此外，評委也將在一眾選手中選出擁有最佳人氣、最佳台風、最佳創意、最具模特潛質的小模特。

RBH指出，童模賽每年都獲得華人 家庭很積極的反饋，跟以往一樣，該活動的目的是給孩子們提供一個展現自我的舞台，變得更自信；同時也藉活動增強華人社區的凝聚力，再來則是傳承和弘揚中華傳統文化，讓海外華人、其他族裔的民眾感受到中華文化的魅力。