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紐約大學華人學生導演 原創話劇「閃光燈下的人」西村上演

記者范航瑜／紐約報導
數場演出幾乎都座無虛席。(記者范航瑜／攝影)
數場演出幾乎都座無虛席。(記者范航瑜／攝影)

位於曼哈頓西村的Rattlestick劇院日前首演了原創話劇「閃光燈下的人」，以19世紀的太平洋鐵路華工、20世紀女演員黃柳霜以及當代攝影師李揚國三條主線，講述了在美華人的百年故事。本劇的編劇、製作兼導演董季芸(Annora Dong)和朱婕寧(Sophia Zhu)近日接受本報採訪，分享了製作歷程和心得，以及對華人歷史以及文化身分的思考。

董季芸和朱婕寧來自上海，是紐約大學帝許藝術學院(Tisch School of the Arts)的大四學生。儘管此前都來自不同的領域，但兩人一直以來都鍾情戲劇。她們在大三時轉到了帝許藝術學院，並在其中的實驗戲劇組(Experiment Theater Wing)學習。

「我們幾乎是這裡唯一的華人。在我們的工作室，我們的面孔、我們使用的語言，都是非常少數的存在，」董季芸說。這種文化差異帶來的阻礙無形地纏繞著她們二人，而這些微妙的感受都被呈現在戲劇中：在一群功成名就的藝術家討論時，他們彼此之間被紅線連結，顯示出主流社會間複雜的關係網絡，而華人卻被隔離在外。

這種對於華人身分的敏感和反思，讓兩位創作者萌生了創作一齣講述在美華人故事戲劇的念頭，尤其是那些被主流文化所忽視的片段。朱婕寧在一段實習採訪中了解到了李揚國，而董季芸則在課上接觸到了黃柳霜，這些都成為了她們故事的主角。去年12月開始，她們著手創作並招募演員。八位演員有四位是戲劇科班出身，還有四位則來自商科等專業。

數場演出幾乎都座無虛席。受到二人所在的實驗戲劇組的影響，這部劇採用了先鋒話劇中接觸即興(Contact Improv)的形式，利用抽象的肢體語言去表達情感。但同時，她們也加入了對白甚至英語字幕，以觸及更廣泛的觀眾群體。「對於文化身分的思考是一種普遍的人類經歷，我們希望從更大的維度，引發來自不同文化背景的觀眾思考，」董季芸說。

在一群功成名就的藝術家討論時，他們彼此之間被紅線連結，顯示出主流社會間複雜的關係...
在一群功成名就的藝術家討論時，他們彼此之間被紅線連結，顯示出主流社會間複雜的關係網絡，而華人卻被隔離在外。(記者范航瑜／攝影)

華人 李揚國 曼哈頓

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