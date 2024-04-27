「東方遇見西方」音樂會 吸引數百人

州參議員曲怡文與松柏之家合辦「東方遇見西方」音樂會。(曲怡文辦公室提供)

首屆「東方遇見西方」音樂會日前在布碌崙 (布魯克林)舉辦，這場由州參議員 曲怡文與松柏之家共同舉辦的音樂會吸引了各族裔的數百觀眾觀看，曲目既包括經典西洋曲目，也有華裔 觀眾耳熟能詳的中文歌曲。

這場音樂會由布碌崙室內樂團(Brooklyn Chamber Orchestra)操刀，擔綱主唱的兩名歌手均為華裔女聲。當天她們表演了義大利歌劇中的女高聲唱段，還為觀眾帶來經典中文歌曲「在水一方」。華裔單簧管表演者鄭育婷與樂團演奏了「梁祝」，並獨奏一曲「百鳥歸巢」。

在場的華裔觀眾馨姨十分觸動，她說華裔歌手和演奏嘉賓技藝精湛，將東方文化融入到了時尚潮流，為整個音樂會帶來精采和快樂。她感謝曲怡文和松柏社區中心經過精心策畫和組織，舉辦了這次優雅美妙的文化盛宴，讓觀眾度過了一個歡樂的周末。