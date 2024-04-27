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「東方遇見西方」音樂會 吸引數百人

記者胡聲橋／紐約報導
州參議員曲怡文與松柏之家合辦「東方遇見西方」音樂會。(曲怡文辦公室提供)
州參議員曲怡文與松柏之家合辦「東方遇見西方」音樂會。(曲怡文辦公室提供)

首屆「東方遇見西方」音樂會日前在布碌崙(布魯克林)舉辦，這場由州參議員曲怡文與松柏之家共同舉辦的音樂會吸引了各族裔的數百觀眾觀看，曲目既包括經典西洋曲目，也有華裔觀眾耳熟能詳的中文歌曲。

這場音樂會由布碌崙室內樂團(Brooklyn Chamber Orchestra)操刀，擔綱主唱的兩名歌手均為華裔女聲。當天她們表演了義大利歌劇中的女高聲唱段，還為觀眾帶來經典中文歌曲「在水一方」。華裔單簧管表演者鄭育婷與樂團演奏了「梁祝」，並獨奏一曲「百鳥歸巢」。

在場的華裔觀眾馨姨十分觸動，她說華裔歌手和演奏嘉賓技藝精湛，將東方文化融入到了時尚潮流，為整個音樂會帶來精采和快樂。她感謝曲怡文和松柏社區中心經過精心策畫和組織，舉辦了這次優雅美妙的文化盛宴，讓觀眾度過了一個歡樂的周末。

州參議員曲怡文表示，很榮幸和松柏之家一起組織這場促進東西文化交流的音樂會，讓各族裔的聽眾有機會欣賞到經典中華曲目的美妙。紐約是個大熔爐，各個族裔和文化融合和交流，將中華文化提升到主流地位，這是她的目標和責任。松柏之家執行董事陳偉儀也感謝曲怡文和布碌崙室內樂團把美妙的管弦樂帶到南布碌崙。

州參議員曲怡文與松柏之家合辦「東方遇見西方」音樂會。(曲怡文辦公室提供)
州參議員曲怡文與松柏之家合辦「東方遇見西方」音樂會。(曲怡文辦公室提供)

華裔 布碌崙 參議員

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