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Kani創始人：要讓更多人愛上中文電影

記者范航瑜／紐約報導
Kani目前正在推廣劉國昌2000年導演的青春犯罪片「無人駕駛」(Spacked Out)。該片有些演員目前居住在法拉盛。(受訪者提供)
Kani目前正在推廣劉國昌2000年導演的青春犯罪片「無人駕駛」(Spacked Out)。該片有些演員目前居住在法拉盛。(受訪者提供)

香港的發行公司Kani發行(Kani Release)日前在曼哈頓華埠附近的藝術影院Metrogrpah放映了經典港片「殺手蝴蝶夢」，引發了不小反響。在本報近日的獨家訪談中，Kani表示希望擴大北美華人市場，尤其是建立和法拉盛等華人社區的聯繫，讓更多華人走進電影院看中文電影。

Kani聯合創始人陳穗珠(Pearl Chan)，在美國和香港長大。雙重文化背景讓她對東西方文化的交融格外敏感。香港電影在北美一直有其獨特的影響力和受眾基礎，陳穗珠看到了這一點的潛力，並思考如何更深入地挖掘這一點，並與當地華人社區建立更為深入的聯繫。為此，她與凱耶(Ariel Esteban Cayer)共同創辦了Kani，意在重新發掘和推廣那些歷史長河中被埋沒的電影佳作。

Kani的一大策略是挑選那些在中文電影和中文語境中具有特殊意義的作品，希望通過這些電影引起觀眾的共鳴。凱耶說：「雖然許多觀眾熟悉王家衛、張國榮等，但對於更廣泛的香港電影仍知之甚少。」目前，Kani與美亞娛樂資訊合作，主要負責挑選和修復電影。並進行在北美的發行。除了院線以外，Kani也會發行電影碟片。

「殺手蝴蝶夢」作為其在美首秀，他們特別選擇了毗鄰華埠的Metrograph放映。「不僅是因為其地理位置靠近華人社區，而且Metrograph向來以放映眾多華語電影而聞名。他們已經有一個穩定的華語電影觀眾群，」凱耶說。Kani目前正在推廣劉國昌2000年導演的青春犯罪片「無人駕駛」(Spacked Out)。陳穗珠透露，該片有些演員目前居住在法拉盛，她計畫在當地舉辦放映及映後互動活動。

除了華語電影，Kani還致力於推廣來自日本、菲律賓等國的電影。Kani一名就取自日本導演小津安二郎的特質三腳架，在日語中意為螃蟹。陳穗珠認為亞洲電影文化是一個整體，尤其是菲律賓等國也有不少華裔群體，文化共鳴點眾多，「我們希望通過電影連接全世界的華人，共同分享亞洲豐富的電影文化。」

華人 香港 華埠

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