華裔爸公園廁所遭丟水球 渾身淋濕

華裔爸爸麥金利公園如廁遭水球砸，上身透濕。(谷歌街景圖)

布碌崙 (布魯克林)麥金利公園(McKinley Park)近日發生一起水球砸人事件，一名華裔 父親在如廁時遭水球襲擊，雖沒有受傷，卻受了不少驚嚇。

21日，林先生帶著七歲的女兒和四歲的兒子在麥金利公園玩秋千，並與另一些帶孩子的朋友聚會。因為兒子要上廁所，他把兒子帶到了公園內的公共廁所，兒子方便完就出門找姊姊去了。

正當林先生上廁所時，突然從門外飛來一隻裝滿了水的氣球 ，氣球正好砸在廁所擋板的上沿，破裂後將林先生的上半身完全淋濕了。林先生這一下吃驚不小，趕緊收拾一下，出門去找肇事者。

經人指點，他遠遠地看到有兩名身穿灰色和黑色外套、年齡約在13至15歲的華裔少年正向公園外逃去。當林先生追到公園東南角的出口時，發現這兩名少年已經穿過馬路，逃到了馬路對面的網球場邊。眼看追趕不上，林先生只好作罷。

林先生說，因為沒有受傷，所以他也沒報警，但他對這起惡作劇非常生氣。他說，小惡會變成大惡，十幾歲的孩子會做這種事情，他們長大了就會去犯罪。因此，必須及時制止類似惡作劇。林先生建議在公園部署一些保安人員，即使是志工也可以，多少對這些半大的孩子起到一些威懾作用。

紐約親子互助會負責黃妮可說，去年夏天，8大道附近的愛立信公園(Leif Ericsion Park)就發生過多起水球砸人事件，被砸的老人就向他們抱怨過，沒想到這種水球惡作劇蔓延到了其他公園。她認為家長的作用很重要，呼籲家長從小加強對孩子的教育，多做善事，不做惡事。