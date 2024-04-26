增發牌照提案市議會遭卡 街販不滿

街頭擺攤是很多新移民開始新生活的重要方式，但紐約市對街頭攤販牌照的發放極為苛刻。(記者許君達╱攝影)

據統計，紐約市 去年對街頭攤販共開出了1400餘張罰單，其中超 過一半都是因缺少牌照而罰。發照困難與執法力度加強，引發攤販群體的普遍不滿，而旨在解決這個困境的立法提案則卡在市議會，至今仍未開始聽證。

紐約市的街頭攤販牌照上限，從1979年開始實行，目前，全市僅有853個零售牌照，等待申請的人數則超過1萬1000人。而2021年市議會通過的立法雖然放寬了食品銷售牌照的數量限制，但發放也極慢且無規律，目前，全市有約5100個街頭食品出售牌照，但等待名單則超過2萬。

針對這個問題，市府方面此前曾承諾對缺少證照的攤販從輕處理，但數據顯示，市衛生局並未對這群求照無門的攤販網開一面。

市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)去年在市議會作證時曾稱，該局對街頭攤販的檢查以合規化為首要標準，而非「牌照檢查第一」原則，意思是首先會檢查攤販的經營行為是否符合規範，如果存在違規，才會例行檢查其是否有牌照。市清潔局發言人格拉格納尼(Vincent Gragnani)則表示，他們的執法工作通常並非主動出擊，而是會參考311熱線、各地商業改進區、民代和社區委員會提出的投訴紀錄。

此外，根據此前的立法，市警(NYPD)也增設了專門的辦公室以執行對於街頭攤販的執法工作。根據統計，去年由警方開出的超過1200張攤販罰單中，超過八成的原因都是無照經營。

嚴厲的執法與難以通過合法渠道申請的牌照令攤販群體普遍不滿。市議員桑切斯(Pierina Sanchez)今年提交了議案，要求提高攤販牌照數量上限，並在未來五年中每年增加牌照發放數量。不過，提交近兩個月，仍未被安排聽證流程。