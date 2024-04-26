經營20多年 法拉盛長江超市暫歇業

民眾大批採購，貨架上蔬菜下午兩點就被掃空。(記者尤昱程╱攝影)

在法拉盛 開業20多年的長江超市傳將停止營業，業主林先生表示，超市要進行內外部裝修，25日起暫時停業。對於超市是否就此停業？林先生並無回應。

長江超市位於緬街(Main St)以及41街交界處，是法拉盛人流量數一數二大的路口，開業20幾年，上門採買顧客眾多；而近日在網路上，卻盛傳一支長江超市因「小偷猖狂、道路限行」為由、將結束營業的影片。

本報記者25日走訪長江超市，入口處並未張貼任何即將結束營業的標語，不過，超市內肉舖冰櫃已無任何肉品，而蔬菜區也有許多蔬果分裝成袋，以「1元」的價格出售，超市後半部的乾貨區貨架也都遭清空。

對此，長江超市業主林先生向本報表示，超市將進行裝修，對於是否就此停業並無回應，隨即便走出超市外，關心裝修進度；店內員工對此事也無發表太多看法。可以確定的是，超市內部在25日下午4時左右開始進行裝修，26日起將不會開門營業。

不過有社區人士金山表示，長江超市因疫情 後生意慘淡，加上小偷猖狂、道路限行等原因，才會決定停止營業，而非業主所說是為了裝修暫時歇業；日後原址將裝修為四個門面，由不同行業經營。他說，「消息相當突然」。