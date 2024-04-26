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哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

韋娜芙陪華人守望聯盟訪猶太教堂

記者范航瑜╱紐約報導
此次活動除了巡邏以外，也將招募更多亞裔社區守望志願者。(記者范航瑜／攝影)
此次活動除了巡邏以外，也將招募更多亞裔社區守望志願者。(記者范航瑜／攝影)

由布碌侖(布魯克林)羊頭灣市議員韋娜芙(Inna Vernikov)撥款、當地華人成立的「社區守望聯盟」(Asian Community Watch，簡稱ACW)，25日攜手布碌崙華人聯合會、守護天使巡邏鷹隊和第61分局警車在社區開展了巡邏工作，重點拜訪了當地幾處正在舉行活動的猶太教教堂。韋娜芙和隊員們一同外出巡邏，針對社區安全，徵詢建議並招募新志願者。

聯盟的負責人之一、退休華裔警察方子源表示，本次巡邏不僅是為了維持治安，還希望能夠向社區的猶太教成員展示聯盟對社區安全的承諾。此外，此次活動也是一個招募更多亞裔社區守望志願者的機會。

「社區守望聯盟」成立於去年夏天，目前的巡邏範圍主要包括兩個地區，一是在U大道從東8街到東25街；另一個地區是國王高速路(Kings Highway)，範圍大致也是從東8街到東25街。兩地都有不少華裔商家和居民。為了增強聯盟影響力，提高響應速度和效率，聯盟的巡邏車輛最新配備了橫幅和應急燈，能夠供民眾快速辨識，還有聯繫方式供感興趣的民眾了解加入。

守護天使法拉盛巡邏鷹隊隊長曾韶基也帶隊參加了此次巡邏。他提到，守護天使在羊頭灣地區成員不多，因此經常需要從法拉盛派遣部隊過來，「遺憾的是，我們無法做到隨叫隨到，因為大家都有正職工作。儘管如此，我很欣慰這次看到巡邏有這麼多成員加入。」

布碌崙華人聯合會隊長鄧銘賢表示：「我們歡迎任何人加入，不必是亞裔社區的成員，只要是這個地區的居民，都可以參與我們的行動。」

有意者可以通過電話(347)508-2871、電郵[email protected]或訪問官網acwbrooklyn.org了解詳情及加入方式。

「社區守望聯盟」成立於去年夏天。目前的巡邏範圍主要包括兩個地區。(記者范航瑜／攝...
「社區守望聯盟」成立於去年夏天。目前的巡邏範圍主要包括兩個地區。(記者范航瑜／攝影)
韋娜芙感謝所有成員的加入。(記者范航瑜╱攝影)
韋娜芙感謝所有成員的加入。(記者范航瑜╱攝影)
聯盟的巡邏車輛最新配備了橫幅和應急燈，能夠供民眾快速辨識，還有聯繫方式供感興趣的...
聯盟的巡邏車輛最新配備了橫幅和應急燈，能夠供民眾快速辨識，還有聯繫方式供感興趣的民眾了解加入。(記者范航瑜╱攝影)

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