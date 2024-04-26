助減稅 黃敏儀每月辦官民見面會

為了幫助更多老年人和殘障人士獲得房產稅減免以及參與租金凍結計畫，法拉盛市議員黃敏儀宣布，將每月舉辦紐約市財政局見面會。(黃敏儀辦公室提供)

為了幫助更多老年人和殘障人士獲得房產稅減免以及參與租金 凍結計畫，法拉盛 市議員黃敏儀25日宣布，將每月舉辦紐約市 財政局(Department of Finance)見面會，財政局官員將為民眾答疑解惑，提供財政幫助。

據悉，租金凍結計畫是指老年人免加租計畫(SCRIE)和殘疾人免加租計畫(DRIE)，這些計畫通過凍結租金，為符合條件的62歲以上老年人和殘疾租戶提供幫助，確保他們能住上經濟適用房。與此同時，符合條件的老年人和殘障人士，還可以申請高齡屋主免稅(SCHE)和殘障屋主免稅(DHE)，從而減免房產稅。

黃敏儀辦公室表示，當下在紐約，找到符合預算的經濟適用房變得越來越困難，對於收入有限的老年人和殘障人士來說尤其如此。而即使租金或房產稅增加一點點，也會讓他們難以負擔，「我敦促那些認為自己可能有資格申請補助的人群利用這個機會，看看自己是否符合條件，並獲得幫助。」

黃敏儀辦公室將在每月的第四個周二舉辦財政局官員見面活動，本月30日將展開第一場，時間從上午10時到下午2時。

諮詢免費，有需要的民眾，可聯絡市議員黃敏儀辦公室(718)888-8747或電郵[email protected]預約，地點為法拉盛拉提莫坊(Latimer Place)136-21號1D室。