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琅岐紅光聯誼會頒獎莊文怡 挺2華人參選

記者胡聲橋／紐約報導
福州琅岐紅光聯誼會為莊文怡頒獎。(記者胡聲橋/攝影)
福州琅岐紅光聯誼會為莊文怡頒獎。(記者胡聲橋/攝影)

美國福州琅岐紅光聯誼會日前在布碌崙(布魯克林)8大道會所舉行會議，為市議員莊文怡(Susan Zhuang)頒獎，讚揚她上任後為社區取得的成績，並宣布支持高應達和謝曉瓊參選49區州眾議會選區民主黨男女領袖。

琅岐紅光聯誼會會長陳宜昌首先稱讚莊文怡在當選市議員後對社區付出的努力，包括組織社區示威活動，抗議在選區內修建遊民所等。

莊文怡表示，這是她當選市議員後，第一次回訪琅岐紅光聯誼會，她要對琅岐紅光村鄉親對她的熱情支持再次表示感謝，她同時也提到，擔任市議員後，在她的努力下，布碌崙新建的331小學將以英雄警探劉文健命名，這是布碌崙第一間，也是紐約市第二間以華裔命名的學校。莊文怡還說，她的辦公室最近設立了中文熱線，可以接聽普通話、廣東話和福州話，大大方便了與選民的溝通。她還感謝高應達和謝曉瓊站出來支持反對新建遊民所。

陳宜昌還宣布聯誼會支持高應達和謝曉瓊參選49區州眾議會選區民主黨男女領袖。高應達和謝曉瓊對此表示感謝，高應達說，他是市警總局的社區聯絡員，如當選選區領袖，一定會努力在挑選法官上表達社區的意見，他還會多關注社會治安方面的議題；謝曉瓊表示，過去49區州眾議會選區的領袖都不是華人，如當選將保持與華社的密切聯繫，堅持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，努力推進優質教育。

美國福建僑聯總會主席陳鍵榕、布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝、美國華人僑胞總會創會主席趙鏡源等參加了這次會議。

現任49區州眾議員選區男領袖Joe Bova已宣布今年退休，他支持教育界人士李江華接任他的職位，與現任女領袖Tori Kelly攜手合作。李江華過去15年來一直積極服務社區，是紐約同心會會長，曾於2022年參選過第十選區國會眾議員。州眾議員選區領導人的競選將於6月25日舉行，與今年州參眾議員的黨內初選是同一天。

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