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4-6月 MTA修復清潔13地鐵站

記者顏潔恩╱紐約報導
大都會運輸署自2022年啟動「更新改造」項目後，已對紐約市75個地鐵站進行修復。(取自MTA)
大都會運輸署自2022年啟動「更新改造」項目後，已對紐約市75個地鐵站進行修復。(取自MTA)

大都會運輸署(MTA)自2022年便啟動「更新改造」(Re-New-vation)項目，旨在為紐約市地鐵站提供快速的整修或清潔工作；在最新一輪計畫中，MTA透露，4月至6月間，對在皇后區、曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、布朗士的13個地鐵站進行大掃除、以及其他必要的改進。

市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，自2022年推動該項目以來，改造了約75個地鐵站；這是一個旨在為捷運系統提供快速修復的集中工作，例如進行深度清潔、油漆、翻新工作，同時也會更換燈泡、維修空調系統、疏通排水溝、促進月台和樓梯安全性、以及更換損壞的標誌等。

MTA首席客戶官里埃拉(Shanifah Rieara)表示，MTA致力打造更清潔、明亮且安全的地鐵車站，該項目就是一個很好的證明，「目前為止，該項目已惠及至布碌崙、皇后區、曼哈頓和布朗士的地鐵站，更多的維修工作也會持續進行。」

2024年的首三個月，MTA已針對13個地鐵站進行維修，包括當時急需修復的布朗士4號線途經的170街、曼哈頓1號線Marble Hill-225街；在最新一輪4月至6月的維修工作中，MTA則宣布，將針對另外13個地鐵站進行改造，其中包括皇后區Rockaway Park Shuttle的Beach90街、Beach116街、M和R途經的Grand大道-Newtown、曼哈頓3號線途經的Harlem-148街、6號線的116街、R和W途經的Prince街、布碌崙N線途經的18大道、F線的Bay Parkway、J線的Gates大道、Franklin大道、Flushing大道、Greenpoint大道、以及布朗士5號線的Eastchester-Dyre大道地鐵站。

地鐵站 MTA 布朗士

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