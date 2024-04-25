哥大 「加沙團結營地」的火焰愈演愈烈。警方的介入非但沒能解決問題，還將哥大捲入了自1968年最大的言論自由和安全危機，並且還在不少高校觸發了連鎖效應。

半個世紀以來，哥大見證了不少學生運動，其中也不乏一些進步性的活動。1968年，數千名學生占領了五棟校園建築，抗議校方贊助越南戰爭有關的軍事研究。1985年，學生們封鎖了漢密爾頓大廳，要求哥倫比亞大學切斷與南非 的經濟聯繫，最終推動該校成為第一所從南非撤資的常春藤盟校。

但如今，哥大卻面臨著進退兩難的處境，一方面是董事會和政府不斷施壓要求解決校園安全和學生問題，另一方面又要尊重其奉為圭臬的學術自由。哥大有眾多猶太 和阿拉伯學生，還擁有一個頂尖的中東研究院系。

哥大的動蕩是近期美國高校在巴以問題上分歧加劇的一個縮影。雙方爭吵不休目的並不是緩和局勢，而是為了證明自己的正義與法理。雙方甚至都有極端人士盼著發生衝突，如今他們如願以償。在校園裡，從白天到深夜，憤怒的口號淹沒了教學的聲音。極端言辭乘虛而入，散播種族主義和反猶情緒。本應在5月初結束學年的哥大，目前已經無法正常進行教學，甚至連下個月中旬的畢業典禮都岌岌可危。

多年來，紐約發生過許多親巴集會和活動，活動本身並不敵視猶太學生和教職員。然而，當前哥大這場活動抗議聲每天都越來越響亮，憤怒的言辭已超出了承受的範圍。正如市長亞當斯所言，學生有權自由發表言論，但不能擾亂學校學習。我們同樣支持合理合法的對話，但學生不能淪為政治運動的武器，校園也需要儘快從鬧劇中恢復過來。