霍楚公布新財年預算住房計畫

州長霍楚23日宣布了2025財年的住房預算計畫。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)23日聯同州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)、市長亞當斯(Eric Adams)及多位勞工、住房和租戶維權人士，宣布了2025財年預算 案的住房計畫。此計畫包括新的稅收激勵政策，以促進更多可負擔住房建設，並加強租戶與房東 雙方的保護措施。

新預算引入了一系列措施以增加住房供應，其中包括為期十年的485-x稅收激勵政策，取代現已到期的421-a計畫。該稅收政策主要激勵建設更多多家庭(Multifamily)住宅，同時確保住房的可負擔性。預算還通過新的稅收優惠，鼓勵將商業住房改造為可負擔住房。為了進一步增加房源，霍楚還宣布將撥款5億元，用於在州有土地上開發多達1萬5000套住房。

霍楚特別強調了保護租戶和房東的重要性。預算中加入了「價格欺詐保護措施」，規定任何年租金漲幅超過10％，或消費者價格指數加上5％，都將視為不合理。房東和租戶利益之爭一直是住房問題的焦點，新預算不僅需要考慮租戶，還應顧及房東利益。新預算包括防止契約盜竊等規定，以及允許房東在去世後無需正式遺囑即可將財產轉移給繼承人，大大簡化了將房產繼承的過程。

在決定是否為住宅房地產提供或繼續提供保險 時，保險公司常常基於租戶的收入來源、可負擔住房單位的存在或政府住房援助的收據進行詢問或考慮。新預算則禁止了保險公司這一做法。霍楚表示，這將幫助可負擔住房提供者獲得合理價格的保險，避免因保險問題導致租金上漲。

2025財政年度預算還包括超過6億元撥款來支持全州住房需求，其中包括為合作型可負擔住房開發撥款1億5000萬元，為紐約市房屋局(NYCHA)的發展提供1億4000萬元的資本改善資金等。「這是紐約幾代人以來，租戶權利最大的一次擴張，這項歷史性的協議值得我們慶祝，」霍楚說。