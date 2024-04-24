遊民占道為家 市府整頓不及

王子街近羅斯福大道街頭，陳放著不少遊民們的雜物。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

近日有法拉盛 居民及商家反映，王子街近羅斯福大道街道，已被遊民 們的雜物、包裹、花草等占據，通行不便的同時也散發異味並影響市容，本報記者23日獲悉，上周市清潔局已接報整頓清理現場，然而兩天後，雜物堆積問題似又捲土重來，預計本周市清潔局將與市警局再度執法。

法拉盛的居民在近日反映，近來，遊民們以王子街的人行道為家，此前搭紙殼屋來蝸居，現則在街上煮飯養花草，「以為法拉盛臥虎藏龍，現在則是魚龍混雜」。周邊不具名的商家也向本報反映，這個現象已存在許久，「當然會影響生意」。

法拉盛市議員黃敏儀辦公室幕僚長柯立人23日在接受本報採訪時回應，此處確實存在嚴重的問題，遊民們長期將舊冰箱等電器放置店旁。目前，辦公室幾乎每個月都聯絡市清潔局及市警局前來清理。他們在清理時會令遊民們先離開，清理垃圾並清潔路面。同時，提供遊民服務的非營利機構Breaking Ground有時也會到現場協助，以為他們提供轉介庇護所等服務。不過通常，遊民們也會在翌日再回來。

上周在收到商家的反應後，黃敏儀辦公室也即刻聯絡了市衛生局局長。同日晚，清潔局接報已整頓清理現場。柯立人表示，若此問題捲土重來，選民及商家可致電(718)888-8747或撥打311，辦公室將派市清潔局前來。

本報記者23日走訪王子街，六位男性遊民正在一家當地藥房門口品嚐花生、螃蟹、啤酒等，其中包括一位白人及五名華人 。他們表示堆放在街頭、放著各類生活用品的幾輛超市推車，晚上就會推走，此外便不願多說。除拖車外，人行道還可見花草、冰箱、縫紉機等雜物。

年前跟蹤拍攝法拉盛華人遊民群體的閻先生表示，他們的伙食一直不錯，有時「大魚大肉」，麵包拿來餵鳥，這其中有韓國教會及華人好心人的施予。之前住王子街紙殼屋、後睡地鐵的「台灣老林」，來美國做工多年，月薪4000，後來去賭場賭博，三個月贏了40萬，半個月又都輸完，之後便流落街頭。