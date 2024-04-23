華裔婦女商會 5月9日表彰模範母親 同時舉行敬老聯歡

第六屆非常模範母親及敬老聯歡會定於5月9日在法拉盛君豪大酒樓舉行。(記者范航瑜／攝影)

在美國，特殊兒童教育一直是個挑戰，尤其是對華人 社區而言，長期缺乏一個能團結一致關注相關問題的團體。自2016年起，美國華裔 婦女商會每年都會舉辦非常模範母親及敬老聯歡會，中間因疫情中斷三年。今年的第六屆活動定於5月9日(周四)在皇后區法拉盛 君豪大酒樓舉行。

在近日於法拉盛舉辦的啟動儀式上，美國華裔婦女商會會長謝嘉燕分享：「好多媽媽們特別過來告訴我，感謝商會這麼多年來對特殊媽媽們的愛與執著。每一位媽媽每年都期待著這一場母親節盛會。」

今年，美國華裔婦女商會將表彰14位母親，她們背負著撫養身心障礙兒童的重擔，其中大多數還是單親家庭。每位得獎的模範母親將獲得證書和800元獎金。去年，一位70歲的外婆因獨自撫養有特殊需求的五歲外孫而感動現場，她靠撿拾瓶子為生。現場嘉賓聽完後紛紛起立鼓掌，並為其捐款。

美國華裔婦女商會會長謝嘉燕致詞。(記者范航瑜／攝影)

今年還將頒發六位特殊服務社區獎給五位母親和一位父親。這些家長不僅撫養自己的特殊孩子，還致力於與其他特殊家庭分享申請社會福利和特殊兒童就業經驗。今年還會增設授獎給遭受家暴的母親。商會還計畫關照社區中孤苦貧困的獨居老人，將接受社區各界的提名，不限名額。

模範榮譽母親朱若愚回憶道，在台灣時她就活躍在類似的特殊兒童機構和協會中。來到美國初期，她發現華人社區中缺乏關心像她這樣的家庭的平台，感到非常孤單，因此對美國華裔婦女商會建立這一平台感激不盡。

包錦蓉感謝美國華裔婦女商會。(記者范航瑜／攝影)

現場還展出了朱若愚女兒包錦蓉的兩幅作品。自幼患有腦性麻痺，包錦蓉學說話和走路的速度都慢於同齡人，但憑藉堅持不懈的努力，她不僅學會了走路和說話，還成為了畫家。