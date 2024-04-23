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海外青年文化大使新生培訓 開始報名

紐約訊
海外青年文化大使協會新生培訓報名開跑。圖為去年海外青年文化大使協會學員參訪聯合國。(本報檔案照)
海外青年文化大使協會新生培訓報名開跑。圖為去年海外青年文化大使協會學員參訪聯合國。(本報檔案照)

2024年僑務委員會「海外青年文化大使協會(FASCA)新生培訓」即日起開放報名，其中紐約場次將於8月6日至8月8日在皇后區法拉盛紐約華僑文教中心培訓，名額有限，歡迎14至17歲的台裔青少年踴躍報名參加。

為加強海外新生代對台灣的連結及向心力，並鼓勵海外僑民青年參與僑界活動，培養未來僑社中堅幹部及海外支持台灣政府的新能量，僑務委員會自2011年起陸續於北美各地成立海外青年文化大使協會(簡稱FASCA)，成功支援台灣多項文化推廣及僑社服務，廣受各界好評，是台灣在海外推動僑務工作的一大助力。

今年的新生培訓四大核心價值分別為「領導、服務、文化、傳承」，同時結合生命教育，由來自台灣及美加各地教授及專業講師，提供充滿挑戰性和文化意義的課程。

完成培訓後，學員有機會參與當地FASCA組織的年度培育計畫，成為具有文化涵養和領導能力的海外青年文化大使，開啟青年多元學習台灣文化、組織能力、領導自我、傳承文化的契機。

每位學員完成培訓結業後，即具備加入當地FASCA的資格，成為各地區分會的一員。而透過各地的組織培力、在地服務和文化活動，將為青少年提供持續不斷的自我學習機會。北美地區學員如服務時間累積超過100小時，將由相關單位協助申請「美國總統志工服務獎」，為升學之路增添更多優勢。

該新生培訓將巡迴北美及亞太區域共16個城市，紐約場地址為法拉盛41路133-32號；新澤西場於8月2日至8月4日在Best Western Rutgers University Hotel，地址為195 NJ-18, East Brunswick, NJ 08816，詳情及報名請至報名網頁https://wceo.regfox.com/2024fasca查詢。

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