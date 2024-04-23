皇后區定期小商業法律諮詢 5╱3登場

孟昭文的「小企業法律諮詢台」服務，首場活動將於5月3日舉辦。(記者高雲兒╱攝影)

國會眾議員孟昭文 聯合皇后區 商會近日宣布，將在下月初於其辦公室，舉辦「小企業法律諮詢台」第一場諮詢活動，小商家可以在此與各方面的專家溝通，不用擔心語言障礙問題，活動免費，有興趣者可提前預約。

去年8月，孟昭文宣布，將在她選區內推行「小企業法律諮詢台」(Small Business Legal Desk)項目，為小商家提供多語言、多方面協助；該項目的100萬資金來源於聯邦撥款，是皇后區首個受到聯邦資助的小商業項目。

她鼓勵所有商家利用法律諮詢台提供的服務得到幫助，並感謝皇后區商會在幫助小商業方面的持續合作，「我們必須記住，當我們區域的小企業成功時，皇后區也就成功了。」

皇后區商會主席格萊奇(Tom Grech)曾表示，該計畫十分重要，因為很多民眾因為語言問題無法獲得支持，因此將通過該計畫，提供中文、韓語、英語、俄語和西語等五個語言的協助，小商家所有與人力資源、財務、會計和法律問題等方面的問題，都可和相關專家溝通。

孟昭文將於5月3日舉辦第一次「小企業法律諮詢台」服務，參與的商家可以通過一對一的諮詢連接到多語言的、無償的專業支持。該計畫還會在之後每月舉辦網絡研討會，將小商家引介給皇后區商會提供的其他資源。

活動時間為5月3日(周五)上午11時至下午2時，地點為孟昭文辦公室，地點為法拉盛 159街40-13號。有意參加孟昭文辦公室辦公時間的企業，需在[email protected]進行預約。