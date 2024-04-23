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人力中心年度餐會 陳麥潔明獲「巾幗」獎

記者高雲兒╱紐約報導
人力中心近日在法拉盛舉行了年度籌款餐會「慧質可彰·顧盼職場」，此次活動表彰了五位在職場和社區中表現卓越的女性。圖為餐會嘉賓及獲獎人合影。(記者衛伯承╱攝影)
人力中心近日在法拉盛舉行了年度籌款餐會「慧質可彰·顧盼職場」，此次活動表彰了五位在職場和社區中表現卓越的女性。圖為餐會嘉賓及獲獎人合影。(記者衛伯承╱攝影)

人力中心(CMP)近日在皇后區法拉盛舉行了年度籌款餐會「慧質可彰·顧盼職場」，此次活動表彰了五位在職場和社區中表現卓越的女性，同時為人力中心的職業和經濟發展服務籌集了必要的資金，逾400位民眾出席。

人力中心的行政總監李康誠在活動中表示，此次年會特別表彰五位亞裔女性，肯定這些卓越女性用新視角和創造力豐富了職業社區，以及她們在專業領域和社區中的影響力；他表示，這些獲獎者們不僅是各自領域的佼佼者，更是社區的楷模，還展示了女性力量的獨特性和與男性力量的互補性。

獲得本次巾幗成就獎的是：五福殯儀集團總裁陳麥潔明，麥迪臣社區中心行政總監陳綺華，美國銀行首席行政官組常務總監、業務營運與控制執行長何健虹，以及演員、戲劇導演、全國亞裔藝術家項目共同創始人李寶玉。

陳麥潔明在致辭中感謝了人力中心對她的認可，她自1980年代中期從香港移民至美國，從1985年起主持五福殯儀館業務，並於1997年創立華人善終基金會，幫助無依無靠的華人移民處理臨終事宜。她強調殯儀業的服務性，認為這是幫助人們完滿地走完人生最後一程的重要任務，強調尊重每一個生命及其尊嚴。

此外，陳麥潔明還積極參與慈善和社區事務，致力於推廣中華文化和粵劇藝術，她也是多個社區和慈善組織的重要成員，包括人瑞中心永遠名譽會長、越棉寮敬老互助中心顧問、華策會福壽老人中心永遠顧問、布碌崙華協會老人中心顧問等，她對慈善事業的貢獻受到廣泛讚譽。

WPP公司旗下Midas Exchange的財務經理顧欽慶獲得移民精神獎。該獎項通常表彰人力中心的前學員或客戶，他們既展現了追求美國夢的不懈精神， 也體現了人力中心的項目和服務，如通過英語課程、大學和職業準備、職業培訓、小型企業援助等對人們生活產生的變革性影響。

移民 老人中心 亞裔

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