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華聯會黃啟旺 對社區貢獻獲表彰

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙保守黨授予黃啟旺「雷根美國主義獎」。(黃啟旺提供)
布碌崙保守黨授予黃啟旺「雷根美國主義獎」。(黃啟旺提供)

布碌崙(布魯克林)保守黨(Brooklyn Conservative Party)21日舉行了一年一度的早午餐會，並向紐約華人聯合會理事長黃啟旺頒發「雷根美國主義獎」(Ronald Reagan Americanism award)，表彰他對社會和社區做出的貢獻和成就。黃啟旺是當天唯一的獲獎者。

此次餐會於21日中午在布碌崙貝瑞吉莊園(Bay Ridge Manor)舉行，30多名華人出席了這次活動。布碌崙保守黨主席維拉-馬榮(Frances Vella-Marrone)宣布將今年的雷根美國主義獎授予黃啟旺。

維拉-馬羅內在致辭中說，黃啟旺是20世紀80年代來到布碌崙的第一代移民，就像其他新移民一樣，他到美國來是為了尋找更好的機會，實現美國夢。他先是在超市和餐館工作，積累了足夠的資金後，成為了一名小企業主。

黃啟旺如今是一名房地產開發商，市警72分局的輔警，並聯合創辦了紐約華人聯合會、繁榮布碌崙協會、警民社安協會(簡稱BCRA)等組織。多年來，他幫助社區華人解決了許多問題，當居民和小商家帶著各種問題向他求助時，他從不拒絕。

「黃啟旺這些服務社會的努力真正體現了美國精神。對他頒獎是表彰他的成就及對社會的貢獻，也是對他的奉獻精神的認可」。

黃啟旺對布碌崙保守黨表示感謝，他說自己沒想到會獲頒此獎，他感到非常高興，這是對他和紐約華人聯合會的肯定和鼓勵。他將繼續努力，為社區做更多貢獻。

州眾議員鄭永佳、布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)、威利斯(Jaime Williams)，市議員葉格 (Kalman Yeger)、莊文怡和卡爾(David Carr)等民選官員，以及紐約州保守黨主席卡薩爾(Jerry Kassar)等人出席了這次活動。

布碌崙保守黨授予黃啟旺「雷根美國主義獎」。(黃啟旺提供)
布碌崙保守黨授予黃啟旺「雷根美國主義獎」。(黃啟旺提供)

布碌崙 華人 移民

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