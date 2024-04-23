華裔法官萬泰妮 獲布碌崙女律師協會表彰

法官萬泰妮將在布碌崙女律師協會年會上受到表彰。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)女律師協會將於5月15日舉辦年度晚會，表彰三名年度法律界人士，紐約州 高等法院(New York State Supreme Court)上訴庭(Appellate Division)華裔法官萬泰妮(Lillian Wan)榜上有名。

布碌崙女律師協會今年的年度晚會，將在紅鉤區(Red Hook)的Liberty Warehouse舉行；根據宣布，今年該協會主席拉迪克斯(Jovia Radix)將表彰的三位突出的法律界專業人士分別是：法官萬泰妮、律師莫里諾(Angelicque Moreno)和列文斯頓(Judith Livingston)。

萬泰妮將接受享有盛譽的Beatrice M. Judge獎。這個獎項將表彰萬泰妮在司法道德和法律倫理上做出的重大貢獻。萬泰妮曾先後在州高等法院、布碌崙高等法院擔任法官，並在布朗士 郡家事法庭和國王郡家事法庭審理涉及虐待和忽視兒童，以及有關監護權、探視權、家庭犯罪和青少年犯罪的案子。萬泰妮還擔任過紐約州索賠法庭(Court of Claims)的法官。

除了法官外，萬泰妮還擔任了一系列領導職務，比如曾擔任紐約亞美法官協會(Asian American Judges Association of New York)主席三年，目前仍是該協會董事會的成員。萬泰妮目前還是紐約州統一法院系統司法道德諮詢委員會的聯合主席。

莫里諾將被頒發Sybil Hart Kooper獎，以表彰她維護人身傷害受害者的利益，以及在法律界發揮的領導作用。莫里諾有超過25年的人生傷害受害人代理經驗，曾在各種汽車、工作場所、醫療事故和過失致人死亡的訴訟中與成功與保險公司打官司。

列文斯頓將被頒發主席獎(President's Award)，她是紐約法律界女性的開路先鋒，是受邀進入Inner Circle of Advocates第一位女性，也是最年輕的成員，她還曾獲得眾多獎項，包括醫療事故「年度律師」的稱號。

這次布碌崙女律師協會的年度晚會不僅祝賀法律界女性取得的個人成就，而且還強調，該協會將致力於創造條件，幫助法律界女性成長並發揮領導作用。