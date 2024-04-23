市警62分局長劉志強升副督查 班森賀華社祝賀

班森賀華社代表祝賀市警62分局長劉志強升任副督查。(邢文晴提供)

布碌崙 (布魯克林 )班森賀華社代表馮錦鋒和陳維安近日與20多位社區熱心人士共同舉辦午餐會，祝賀市警62分局局長劉志強(Eddie Lau)局長晉升副督察。

午餐慶祝會在新迎喜海鮮酒樓舉行，62分局局長劉志強攜社區事務部負責人警探奧古斯塔(Stephen Agosta)參加了此次聚會。劉局長首先感謝社區民眾為他舉辦午餐會，認為這是對他本人，也是對整個62分局工作的認可。

他說，自調任62分局局長開始，他一直致力於打擊有地方特色的犯罪，打擊犯罪抓重點；同時努力改善警民溝通，尤其是與華社的關係，在欺詐方面加強公眾的意識。展望今後，劉志強表示將致力於更好地服務社區，不遺余力地維護社區治安。

馮錦鋒說，劉志強上任後，班森賀的犯罪率有了明顯下降，犯罪活動得到有效控制。劉局長會中文，與華社的粵語民眾保持了良好溝通，消除了警民之間的隔閡和距離感，使警民之間的交流變得更順暢。班森賀華社普遍表示，找警局辦事比以前容易了。

陳維安表示，之前很多華人 局長的晉升都發生在五分局，他很高興看到62分局先後出現了兩位華人局長；他更高興的是，兩位華人62分局長都在任上獲得了晉升。他也希望將來更多華人加入警隊，更多警察獲得晉升，從而更好為華社服務。