美華藝術協會456畫廊新展「不間斷的敘事」 重新定義日常物件

美華藝術協會456畫廊將於19日至5月4日展出藝術家賴奕璇的展覽「不間斷的敘事—向左走，向右走，或是走向另外一頭」。(記者范航瑜／攝影)

美華藝術協會456畫廊即日起至5月4日展出藝術家賴奕璇的展覽「不間斷的敘事—向左走，向右走，或是走向另外一頭」。現居紐約的台灣藝術家賴奕璇，用影像和雕塑的形式通過重新定義日常物件，通過對物件、身體和環境之間關係的探索，邀請觀者對於萬物之間的存在以及關聯性進入更深層的思考。

在展覽「不間斷的敘事—向左走，向右走，或是走向另外ㄧ頭」中，賴奕璇用幽默得方式將現成物、廢棄物，和她的身體作為靜物和自拍照的對象，並將影像展示於二維和三維之間。

展覽的想法始於2022年一個偶然的契機，當時賴奕璇正在思考如何創作，偶然留意到工作室角落的一卷泡沫紙；她說：「泡沫紙在陽光照耀下很漂亮，又感覺像一個肚子鼓鼓的身體。我開始尋找類似的材料拍照。」

通過對照片的尺寸、角度和構圖的處理，賴奕璇重新定義了物件的意涵和本質。(記者范航瑜／攝影)

本次展出的材料包括水氣球 、絲襪，甚至路邊拾到的小雞玩偶。賴奕璇為小雞玩偶拍照，再不斷放大，分成三次才打印完全，最終作品占據了一整面牆。通過對照片的尺寸、角度和構圖的處理，賴奕璇重新定義了物件的意涵和本質。

賴奕璇的作品中，還涉及到自己對於亞裔 和移民 身分的思考。賴奕璇說：「關於我語言上的模糊，在中文和英文間轉換的模糊，還有對於身分的不安全感，導致我開始關注這些毫無價值的物件，去思考它們是否也代表著更宏大的含義。」

賴奕璇將本次展覽命名為「不間斷的敘事」，意為重新定義物品的目的，提供開放式的解答。「對我來說，不間斷的敘事就是在觀看平面和3D的不同展品的過程中，觀眾可以有開放式的閱讀，可以對作品有不同的闡釋。」