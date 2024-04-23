免費乳房檢查巴士開進法拉盛 黃敏儀：早發現早治療

為提高亞裔女性的乳房健康意識，免費乳房檢查巴士活動17日於法拉盛舉行。(記者高雲兒／攝影)

為提高亞裔 女性的乳房健康意識，市議員黃敏儀、美國義大利癌症 基金會(American-Italian Cancer Foundation)和華人 癌症關懷與支持組織(ChineseShare)日前在法拉盛聯合舉辦免費乳房檢查巴士活動；黃敏儀表示，在連續三年的努力下，華人社區對此議題的關注已顯著提升，她將盡最大努力持續推動這一活動。

根據醫學報告，癌症是美國亞裔女性死亡主因之一，乳腺癌是最常見的癌症，若及早發現，治癒率高達90%。黃敏儀稱，40歲以上的女性應每年進行一次檢查，她在三年前首次發起這項活動，就是為了提升亞裔女性的健康意識。

黃敏儀介紹乳癌檢查儀器。(記者高雲兒／攝影)

她透露，首次活動時僅有15人參與，但本次已有30人報名，參與者中除了華裔外，還包括其他族裔女性；她表示，此活動特別為無保險女性提供篩查，免去在大醫院的長時間等待，鼓勵有需求的女性積極參與。