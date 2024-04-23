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免費乳房檢查巴士開進法拉盛 黃敏儀：早發現早治療

記者高雲兒／紐約報導
為提高亞裔女性的乳房健康意識，免費乳房檢查巴士活動17日於法拉盛舉行。(記者高雲兒／攝影)
為提高亞裔女性的乳房健康意識，免費乳房檢查巴士活動17日於法拉盛舉行。(記者高雲兒／攝影)

為提高亞裔女性的乳房健康意識，市議員黃敏儀、美國義大利癌症基金會(American-Italian Cancer Foundation)和華人癌症關懷與支持組織(ChineseShare)日前在法拉盛聯合舉辦免費乳房檢查巴士活動；黃敏儀表示，在連續三年的努力下，華人社區對此議題的關注已顯著提升，她將盡最大努力持續推動這一活動。

根據醫學報告，癌症是美國亞裔女性死亡主因之一，乳腺癌是最常見的癌症，若及早發現，治癒率高達90%。黃敏儀稱，40歲以上的女性應每年進行一次檢查，她在三年前首次發起這項活動，就是為了提升亞裔女性的健康意識。

黃敏儀介紹乳癌檢查儀器。(記者高雲兒／攝影)
黃敏儀介紹乳癌檢查儀器。(記者高雲兒／攝影)

她透露，首次活動時僅有15人參與，但本次已有30人報名，參與者中除了華裔外，還包括其他族裔女性；她表示，此活動特別為無保險女性提供篩查，免去在大醫院的長時間等待，鼓勵有需求的女性積極參與。

非營利機構華人癌症關懷在現場提供翻譯服務，還帶來許多乳房健康的宣傳手冊。負責人鐘詠儀說，華人女性和其他族裔相比，在乳房篩查方面意識薄弱，「而且她們確診後很徬徨，常常不敢告知家人，我們會在心理上幫助他們，或者如果有財政問題，我們也會盡可能幫助他們」。她表示，無論是病中還是康復後的女性，如有需要，都可撥打他們的免費中文求助熱線(800)899-7280。

非營利機構華人癌症關懷負責人鐘詠儀(左)和市議員黃敏儀。(記者高雲兒／攝影)
非營利機構華人癌症關懷負責人鐘詠儀(左)和市議員黃敏儀。(記者高雲兒／攝影)

癌症 華人 亞裔

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