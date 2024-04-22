低收戶冷氣補助開始申請 先到先得

三口之家月收入在4904元以下，或四口之家月收入在5838元以下，同樣有資格獲得援助。(記者范航瑜／攝影)

隨著炎熱夏季的臨近，空調成為了抵禦高溫 的必需品。州長霍楚 日前宣布，將通過家庭能源援助計畫(Home Energy Assistance Program，簡稱HEAP)撥款2200萬元，作為冷氣補助金(Cooling Assistance program)，提供給低收入 家庭及弱勢群體，幫助他們應對即將到來的酷暑天氣。

霍楚指出，由於氣候變化，夏季的高溫日益異常和嚴峻，這對某些患病者、兒童以及老年人構成了重大的健康風險。此外，炎熱的天氣可能會加重一些病人的病情。為此，紐約州臨時及殘障協助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)將負責監管這一計畫，向符合條件的家庭提供空調設備。

申請冷氣補助金的民眾必須滿足家庭能源補助計畫(HEAP)的資格標準和收入水平，這個標準因家庭規模而異，並且需要滿足家庭中有成員患有會因高溫而惡化的疾病，或者有6歲以下幼童，或有60歲以上的老人等條件。此外，三口之家月收入在4904元以下，或四口之家月收入在5838元以下，同樣有資格獲得援助。更多資格詳情可上access.nyc.gov查詢。

冷氣補助金的申請目前已開始，到8月31日(周六)結束，先到先得，用完即止。紐約市居民可以親自到市資源管理局(HRA)福利獲取中心申請，也可以致電(718)557-1399或通過Access .nyc.gov網站申請。州府預計今年將為2萬7000戶家庭獲提供冷氣補助。

「這一計畫將確保低收入家庭在酷暑中也能享有冷氣的舒適。這是一項關乎生命的援助，我鼓勵所有符合條件的家庭在夏季到來之前及時申請，」霍楚表示。去年，超過2萬1000個家庭通過HEAP資金獲得了州府的冷氣補助金，總額超過1700萬元。在過去五年中，該計畫幫助了近6萬7000個家庭。