我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／田州百人派對傳槍響 至少16人中彈 2男子當場身亡

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

周六夜燈 五分局籲華社踴躍參加

記者劉梓祁／紐約報導
陳文輝、史密斯和吉斯夫(中)，鼓勵青少年參加「周六夜燈」。(記者劉梓祁／攝影)
陳文輝、史密斯和吉斯夫(中)，鼓勵青少年參加「周六夜燈」。(記者劉梓祁／攝影)

為增進警民關係並減少社區中的青少年犯罪率，市警(NYPD)自多年前推出「周六夜燈」(Saturday Night Lights)計畫，旨在為各區青年提供免費娛樂和運動機會，以避免其涉入街頭暴力與犯罪；然而，此項目在華人社區中並未得到廣泛認識，為此曼哈頓華埠五分局警員19日在活動中心內介紹並鼓勵多人參與。

根據市警，「周六夜燈」計畫在2021年推出，通過與市內五區的地區檢察官和社區組織合作，已和超過100個社區娛樂中心或健身房合作，為青少年提供免費娛樂機會。警方表示，此項目在2022年末拓展至五分局，並由青少年協調警員(YCO)負責，在每周六下午4時至晚上8時，於華埠史密斯康樂中心(Alfred E.Smith Recreation Center)內與社區交流。

五分局青少年協調警員陳文輝(Randy Chan)和史密斯(Shaneek Smith)表示，他們見證了計畫對參與青少年的正面影響，許多年輕人因此遠離了可能的負面行為，轉而投身於體育和其他有益的社區活動中。陳文輝強調，「周六夜燈」不僅是一個娛樂活動，它同時提供了一個學習和成長的平台，透過體育活動來教導青少年團隊合作、自我紀律以及領導才能。

陳文輝說，活動中時常會與青年一起打籃球，而史密斯則陪同孩童玩耍卡牌遊戲。史密斯康樂中心負責人吉斯夫(Jamel Gisf)表示，中心內含有健身房、電腦室、泳池和籃球場等多樣化的設施，這些資源為實施「周六夜燈」計畫提供了極大的便利。

史密斯回憶說，曾遇到許多外區家長專程帶孩子前往。陳文輝也表示，目前已有近50%的孩童為華人，希望未來能夠吸引更多來自不同文化背景的家庭參與，進一步擴大計畫的影響力和服務範圍。

陳文輝和史密斯，鼓勵青少年參加「周六夜燈」。(記者劉梓祁／攝影)
陳文輝和史密斯，鼓勵青少年參加「周六夜燈」。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 華人 曼哈頓

上一則

中華公所主席選舉 朱超然當選

下一則

羊頭灣電桿倒塌釀塞車 LCP即刻救援

延伸閱讀

MLB／大谷沒開轟 前14戰敲12支長打照寫道奇百年紀錄

MLB／大谷沒開轟 前14戰敲12支長打照寫道奇百年紀錄
微軟加碼日本 擴AI研發

微軟加碼日本 擴AI研發
MLB／大谷翔平沒轟照寫百年紀錄 葛拉斯諾7局14K更狂

MLB／大谷翔平沒轟照寫百年紀錄 葛拉斯諾7局14K更狂
日經：AI熱潮下 微軟將投資930億建置日本資料中心

日經：AI熱潮下 微軟將投資930億建置日本資料中心

熱門新聞

紐約愛樂雙簧管首席王亮。(取自紐約愛樂官網)

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

2024-04-16 11:05
下東城一名華人房東碰上租霸。圖為下東城艾塞克斯街市場。(記者顏嘉瑩／攝影)

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

2024-04-14 06:20
紐約市警局12日發布通告，全市一周內共有六名青少年相繼失蹤，目前正調查是否有關連。(路透)

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

2024-04-13 07:09
紐約市「鉤端螺旋體病菌」病例近日激增，疑透過老鼠尿液傳播。(pixabay)

疑鼠尿傳播 紐約「鉤端螺旋體病菌」病例激增 嚴重可致腎衰竭、腦膜炎

2024-04-14 07:04
接到對霸屋者的投訴，警方逮捕四人。市樓宇局發布了部分清空令，防止「霸屋者」進入。(市警121分局X平台)

投訴多 史島警逮4霸房者、沒收槍枝

2024-04-15 06:20
紐約市警進入哥倫比亞大學校園帶走部分示威人士。(美聯社)

警察進入哥倫比亞大學 逮捕數十名反以色列示威者

2024-04-18 16:10

超人氣

更多 >
布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難