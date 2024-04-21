周六夜燈 五分局籲華社踴躍參加

陳文輝、史密斯和吉斯夫(中)，鼓勵青少年參加「周六夜燈」。(記者劉梓祁／攝影)

為增進警民關係並減少社區中的青少年犯罪率，市警(NYPD)自多年前推出「周六夜燈」(Saturday Night Lights)計畫，旨在為各區青年提供免費娛樂和運動機會，以避免其涉入街頭暴力與犯罪；然而，此項目在華人 社區中並未得到廣泛認識，為此曼哈頓華埠 五分局警員19日在活動中心內介紹並鼓勵多人參與。

根據市警，「周六夜燈」計畫在2021年推出，通過與市內五區的地區檢察官和社區組織合作，已和超過100個社區娛樂中心或健身房合作，為青少年提供免費娛樂機會。警方表示，此項目在2022年末拓展至五分局，並由青少年協調警員(YCO)負責，在每周六下午4時至晚上8時，於華埠史密斯康樂中心(Alfred E.Smith Recreation Center)內與社區交流。

五分局青少年協調警員陳文輝(Randy Chan)和史密斯(Shaneek Smith)表示，他們見證了計畫對參與青少年的正面影響，許多年輕人因此遠離了可能的負面行為，轉而投身於體育和其他有益的社區活動中。陳文輝強調，「周六夜燈」不僅是一個娛樂活動，它同時提供了一個學習和成長的平台，透過體育活動來教導青少年團隊合作、自我紀律以及領導才能。

陳文輝說，活動中時常會與青年一起打籃球，而史密斯則陪同孩童玩耍卡牌遊戲。史密斯康樂中心負責人吉斯夫(Jamel Gisf)表示，中心內含有健身房、電腦室、泳池和籃球場等多樣化的設施，這些資源為實施「周六夜燈」計畫提供了極大的便利。