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2370億州預算通過 著重移民、醫療、教育

記者張心╱紐約報導
紐約州參、眾議會於20日通過2370億元新財年預算，重點投資紐約市無證移民危機，並在住房、教育、醫療等多領域進行撥款。(州參議會提供)
紐約州參、眾議會於20日通過2370億元新財年預算，重點投資紐約市無證移民危機，並在住房、教育、醫療等多領域進行撥款。(州參議會提供)

紐約州參、眾議會於20日通過2370億元新財年預算，比去年增長3%，重點投資紐約市無證移民危機，並在住房、教育、醫療等多領域進行撥款。

經過州長霍楚(Kathy Hochul)與立法者們長達近三個月的博弈，紐約州參、眾議會在逾期三周後，終於在20日就2024-25財年全州預算達成協議，預計霍楚會在未來幾天內簽字批准。

在最終定案的2370億元預算中，24億元將用於支持紐約市的無證客移民服務，比去年的預算增加了5億元，主要擴大無證客可獲得的醫療保健、法律服務、移民諮詢等。

備受矚目的「正當驅逐」(Good Cause Eviction Bill)法案改革，在左右派立法者的爭議中最終定案，仍以保護租戶利益為主，但房東可以正當驅逐「租霸」，不過只適用租金水平為聯邦公平市場租金(Federal Fair Market Rent)245%的住房，約為月租6000元的一居室公寓。同時，州府將持續增加平價屋數量，並為地產開發商提供稅收抵免。

州長和立法者們在教育預算方面也達成折衷意見，全州公校獲得359億元撥款，比上一財年增加9億3450元，主要在教師招聘、特殊兒童服務、校車運營、校園技術等領域重點投資。但新倡議的公校資金分配方式被立法機構駁回，不允許將學生從人數下降的學區轉到人數高增長的學區，但會根據學生人數重新調整各學區的經費投資比例。

在民眾關注的健康護理領域，立法者們為公立醫院、護理之家、福利生活計畫等，爭取到超過8億2500元的額外資金補助，同時獲得大約10億元的聯合資助金，避免了布碌崙(布魯克林)州大醫院(SUNY Downstate Hospital)的關閉。

總得來說，新財年預算彰顯了州長在談判中的勝利，即她的多項優先事項獲得通過，包括延長紐約市長公校控制權、打擊零售盜竊犯罪、增加平價屋建設，同時也避免加大對富人的徵稅。

霍楚表示，在州情咨文中，她曾經承諾，努力建造更多住房、改善教育、保護公共安全，「這些願景在不增加一分錢所得稅的基礎上達成，感謝立法機構的協助。」

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