湖南省長訪紐約 同鄉會、湘商歡迎

湖南省長毛偉明訪紐約，在曼哈頓中城接受旅美湖南同鄉會和多位湘商代表的歡迎。(記者劉梓祁╱攝影)

中國湖南省長兼省委副書記毛偉明近日開啟訪美行程，並在19日到位於曼哈頓中城的中國銀行紐約分行，接受旅美湖南同鄉會和多位湘商代表的歡迎；會面中，毛偉明介紹了湖南的經濟發展現狀和未來發展規畫，並肯定湖南籍海外商人所做貢獻，和鼓勵更多企業家參與至家鄉建設中。

據介紹，1961年5月出生的毛偉明為浙江衢州人，自1985年9月加入中國共產黨，並曾擔任江蘇省武進市委書記及市長、江蘇省副省長和江西省委常委等職務，後在2021年1月至今擔任湖南省委副書記和省人民政府黨組書記、省長。

旅美湖南同鄉會會長劉運籌表示，對毛偉明在湖南的領導和推動下取得的成就表示認可，並強調紐約湖南籍華人願意並積極尋求更多機會，以技術、資金和人才的形式，支持家鄉的發展。他提到，許多在美湖南企業家和專業人士已經表達了回饋家鄉、投資 未來項目的強烈願望。

活動中，多位湘商代表也介紹了各自在美國的業務發展和成功經驗。他們分享了如何在國際市場中取得成功，以及他們的企業如何通過創新和技術改進來增強競爭力。

毛偉明表示，在同長三角一體化發展、粵港澳大灣區 建設、西部大開發等戰略和「一帶一路 」計畫的支持下，湖南將在更大範圍、更廣領域拓展科技、產業、基礎設施建設合作，從而更好實現借勢發展、聯動發展，全面提升湖南在中國經濟版圖中的地位。