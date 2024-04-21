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中華公所主席選舉 朱超然當選

記者劉梓祁／紐約報導
中華公所主席選舉19日晚舉辦，由朱超然當選新任主席，於5月1日上任。(記者劉梓祁╱攝影)
中華公所主席選舉19日晚舉辦，由朱超然當選新任主席，於5月1日上任。(記者劉梓祁╱攝影)

因受美東聯成公所內部法律糾紛而大幅延期的紐約中華公所新任主席選舉，於19日晚在曼哈頓華埠會所大禮堂舉行，由朱超然以53票的票數，當選為第68屆主席，將從5月1日(周三)起上任，交接儀式暫定於5月16日(周四)舉行。

根據中華公所，本次全體議員選舉大會除個別人士因事缺席外，應到84人中共有76人到場投票，由公所屬下包括紐約台山寧陽會館、聯成公所等60個僑團，和華埠商戶議員組成。投票結果顯示，朱超然以53比19的票數勝過梁華釗，當選新任中華公所主席。

現年71歲並作為紐約南海順德同鄉會主席、聯成公所議員的朱超然表示，勝選離不開僑社對百年傳統和中華公所的長期支持，未來會盡己所能，令會務繁榮發展，盡心服務社區與僑團。他還向梁華釗致以感謝，希望繼續與所有僑領、議員合作，共同推動公所未來的發展。

本次選舉前，有關聯成公所選舉合法性的訴訟，導致中華公所的主席選舉無限延宕，並有消息指紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光希望獲得提名，成為第三位候選人。儘管聯成公所主席梁漢本已遞交推薦信，但蘇煥光之名並未出現在選票中。

本次選舉的知情人稱，中華公所始終未接受蘇煥光進入選舉，相關所有行動都為另一方「單方面所為」。

中華公所宣布，朱超然任期將從5月1日開始，且暫定當月16日舉行交接儀式，而新一屆辦公室成員仍需擇期通知。

據聯成公所，朱超然生於香港，為廣東南海人，1960年代末隨家人移民美國，並曾在海軍服役24年，此前也是紐約華裔美國退伍軍人會主席。此外，他在1989年加入市懲教局(DOC)，任職多年至榮休。作為自幼嗜好武藝之人，他在80年代創辦朱超然螳螂武術學院以及朱超然舞獅隊，至今仍在弘揚中華武藝和服務社區。

華埠 投票 緬甸

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