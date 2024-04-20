我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

布碌崙華策會 5月開線上免費公民入籍班

記者顏潔恩／紐約報導
華人策劃協會布碌崙社區服務中心宣布，將在5月起舉辦免費的線上公民入籍班。(主辦方提供)
華人策劃協會布碌崙社區服務中心宣布，將在5月起舉辦免費的線上公民入籍班。(主辦方提供)

華人策劃協會布碌崙(布魯克林)社區服務中心宣布，將從5月份起舉辦免費的線上公民入籍班，為要考公民的民眾準備習題、模擬教學，以此鼓勵更多人入籍，通過參政改變華人在美的命運；該課程將以英文、廣東話教課，呼籲有興趣的民眾參與。

課程將從5月17日起至7月19日的每周五進行，共十堂課，時間是早上10時至中午12時進行線上教學；資深的老師李Albert將為民眾準備有關美國歷史、常識習題、讀寫題教學、模擬問答考試等，通過和民眾反覆練習這些習題，會讓他們感到更有信心。

布碌崙華策會負責人梅兆波(Steve Mei)表示，該課程是與紐約州新美國人辦公室(Office for New Americans)合作的項目，以提供免費的移民服務為主，「我們堅信公民之路是最好的選擇，希望能協助當地移民群體實現成為公民的夢想。」

他表示，儘管是線上課程，仍會將人數限制在20名左右，以確保每位民眾都能有良好的學習體驗、獲得老師的關注；若報名的人數很多，主辦方日後也會考量民眾的需求，和州府爭取再辦相關課程，民眾可撥電至(718) 492-0409或電郵至[email protected]報名或查詢詳情。

布碌崙 華人 移民

上一則

雌激素決定容顏和衰老程度紅人歸—讓女人實現美麗的夢想

下一則

振興華埠健康日 4╱25怡東商場舉辦

延伸閱讀

高盛報告：移民擁大學學歷比率較本土美國人高 但年薪不到4萬

高盛報告：移民擁大學學歷比率較本土美國人高 但年薪不到4萬
報告：疫情後城市人口復甦 移民為最大推手

報告：疫情後城市人口復甦 移民為最大推手
布碌崙華女失蹤 家人急尋

布碌崙華女失蹤 家人急尋
冷清柏路是過度警衛犧牲品

冷清柏路是過度警衛犧牲品

熱門新聞

紐約愛樂雙簧管首席王亮。(取自紐約愛樂官網)

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

2024-04-16 11:05
紐約市警局12日發布通告，全市一周內共有六名青少年相繼失蹤，目前正調查是否有關連。(路透)

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

2024-04-13 07:09
下東城一名華人房東碰上租霸。圖為下東城艾塞克斯街市場。(記者顏嘉瑩／攝影)

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

2024-04-14 06:20
紐約有餐廳使用遠距辦公的收銀員，從菲律賓通過Zoom視訊來上班。(截取自X用戶戈德斯坦@thatguybg)

遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

2024-04-11 15:21
麥吉將格爾澤殺害並分屍。(取自斯泰因斯臉書)

殺害室友後與女友把屍體切成薄片藏冰箱 布碌崙男被捕

2024-04-13 02:30
紐約市「鉤端螺旋體病菌」病例近日激增，疑透過老鼠尿液傳播。(pixabay)

疑鼠尿傳播 紐約「鉤端螺旋體病菌」病例激增 嚴重可致腎衰竭、腦膜炎

2024-04-14 07:04

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切