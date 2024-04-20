布碌崙華策會 5月開線上免費公民入籍班

華人策劃協會布碌崙社區服務中心宣布，將在5月起舉辦免費的線上公民入籍班。(主辦方提供)

華人 策劃協會布碌崙 (布魯克林)社區服務中心宣布，將從5月份起舉辦免費的線上公民入籍班，為要考公民的民眾準備習題、模擬教學，以此鼓勵更多人入籍，通過參政改變華人在美的命運；該課程將以英文、廣東話教課，呼籲有興趣的民眾參與。

課程將從5月17日起至7月19日的每周五進行，共十堂課，時間是早上10時至中午12時進行線上教學；資深的老師李Albert將為民眾準備有關美國歷史、常識習題、讀寫題教學、模擬問答考試等，通過和民眾反覆練習這些習題，會讓他們感到更有信心。

布碌崙華策會負責人梅兆波(Steve Mei)表示，該課程是與紐約州新美國人辦公室(Office for New Americans)合作的項目，以提供免費的移民 服務為主，「我們堅信公民之路是最好的選擇，希望能協助當地移民群體實現成為公民的夢想。」

他表示，儘管是線上課程，仍會將人數限制在20名左右，以確保每位民眾都能有良好的學習體驗、獲得老師的關注；若報名的人數很多，主辦方日後也會考量民眾的需求，和州府爭取再辦相關課程，民眾可撥電至(718) 492-0409或電郵至[email protected]報名或查詢詳情。