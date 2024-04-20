我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

松柏之家27年慶 表彰傑出貢獻者

記者顏潔恩╱紐約報導
松柏之家社區服務中心近期在布碌崙戴克高地舉行成立27周年暨籌款晚會。(松柏之家提供)
松柏之家社區服務中心近期在布碌崙戴克高地舉行成立27周年暨籌款晚會。(松柏之家提供)

松柏之家社區服務中心近期在布碌崙(布魯克林)戴克高地舉行成立27周年暨籌款晚會，各界嘉賓和會員們共500多人出席盛會；晚會上也表彰四個作出貢獻的傑出人士、社區機構等，他們均在各自的領域中嶄露頭角，其中包括華裔的日落公園105小學校長陳雪莉(Shirley Chen)、瑪摩利醫院醫學專家李王美麗(Mary Lee-Wong)。

除陳雪莉、李王美麗外，獲得表彰的還包括貝瑞吉第49州眾議員選區的民主黨選區領袖波瓦(Joseph Bova)、以及布碌崙日落公園獅子會；松柏之家感謝他們多年來堅守在工作崗位上，在公眾服務、醫療、教育和維權等方面作出傑出的貢獻。

董事會主席李宗保致詞表示，該中心27年前為了更好服務羊頭灣U大道的華人社區而成立，當時旨在滿足華裔人口的快速增長和轉移的需求，後來在各界的支持下茁壯成長，感謝一路上給予支持的民選官員、社區夥伴的幫助和贊助；直到現在，松柏在布碌崙已設有三間服務中心，分別位於羊頭灣、班森賀、戴克高地等，幫助當地亞裔社區、弱勢移民群體謀福利。

他也提及近期發布的一則報告，指亞裔人口在紐約市的增長趨勢仍持續，對此該中心承諾繼續成為亞裔爭權的平台，爭取公平、公正的政府資源分配，並和社區夥伴合作，為社區注入重要的多元化服務和資源；在這之上，松柏之家也會擴大青少年項目、小商家權益、長者服務方面的項目，致力於造福更大的人群。

行政總裁陳偉儀則指出，目前三間中心總計接待近千民活躍會員，松柏爭取在日落公園之外的華社建立據點，為的是方便羊頭灣、班森賀的華人能夠就地獲得資源；在松柏服務的兩年期間，她發現布碌崙南區華人面臨的最大問題仍是語言障礙，而工作人員和義工們也會提供翻譯服務，幫助長者解決生活上的難題。

展望未來，松柏之家表示將會持續凝聚社區的力量，參與社區事務並鼓勵華人多參與主流活動、推動對社區而言有意義的項目和工作計畫；最後，他們也正在尋找合適的地點，讓松柏在布碌崙有一個永久性提供服務的中心。

布碌崙 華人 日落公園

上一則

振興華埠健康日 4╱25怡東商場舉辦

下一則

美國華人博物館 紀念影星黃柳霜

延伸閱讀

布碌崙華女失蹤 家人急尋

布碌崙華女失蹤 家人急尋
灣區核桃溪塢蘭德社區超搶手 房價4年漲40%

灣區核桃溪塢蘭德社區超搶手 房價4年漲40%
布碌崙新小學 將以英雄警探劉文健命名

布碌崙新小學 將以英雄警探劉文健命名
第43選區參與式預算 莊文怡籲踴躍投票

第43選區參與式預算 莊文怡籲踴躍投票

熱門新聞

紐約愛樂雙簧管首席王亮。(取自紐約愛樂官網)

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

2024-04-16 11:05
紐約市警局12日發布通告，全市一周內共有六名青少年相繼失蹤，目前正調查是否有關連。(路透)

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

2024-04-13 07:09
下東城一名華人房東碰上租霸。圖為下東城艾塞克斯街市場。(記者顏嘉瑩／攝影)

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

2024-04-14 06:20
紐約有餐廳使用遠距辦公的收銀員，從菲律賓通過Zoom視訊來上班。(截取自X用戶戈德斯坦@thatguybg)

遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

2024-04-11 15:21
麥吉將格爾澤殺害並分屍。(取自斯泰因斯臉書)

殺害室友後與女友把屍體切成薄片藏冰箱 布碌崙男被捕

2024-04-13 02:30
紐約市「鉤端螺旋體病菌」病例近日激增，疑透過老鼠尿液傳播。(pixabay)

疑鼠尿傳播 紐約「鉤端螺旋體病菌」病例激增 嚴重可致腎衰竭、腦膜炎

2024-04-14 07:04

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切