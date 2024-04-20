松柏之家27年慶 表彰傑出貢獻者

松柏之家社區服務中心近期在布碌崙戴克高地舉行成立27周年暨籌款晚會。(松柏之家提供)

松柏之家社區服務中心近期在布碌崙 (布魯克林)戴克高地舉行成立27周年暨籌款晚會，各界嘉賓和會員們共500多人出席盛會；晚會上也表彰四個作出貢獻的傑出人士、社區機構等，他們均在各自的領域中嶄露頭角，其中包括華裔的日落公園 105小學校長陳雪莉(Shirley Chen)、瑪摩利醫院醫學專家李王美麗(Mary Lee-Wong)。

除陳雪莉、李王美麗外，獲得表彰的還包括貝瑞吉第49州眾議員選區的民主黨選區領袖波瓦(Joseph Bova)、以及布碌崙日落公園獅子會；松柏之家感謝他們多年來堅守在工作崗位上，在公眾服務、醫療、教育和維權等方面作出傑出的貢獻。

董事會主席李宗保致詞表示，該中心27年前為了更好服務羊頭灣U大道的華人 社區而成立，當時旨在滿足華裔人口的快速增長和轉移的需求，後來在各界的支持下茁壯成長，感謝一路上給予支持的民選官員、社區夥伴的幫助和贊助；直到現在，松柏在布碌崙已設有三間服務中心，分別位於羊頭灣、班森賀、戴克高地等，幫助當地亞裔社區、弱勢移民群體謀福利。

他也提及近期發布的一則報告，指亞裔人口在紐約市的增長趨勢仍持續，對此該中心承諾繼續成為亞裔爭權的平台，爭取公平、公正的政府資源分配，並和社區夥伴合作，為社區注入重要的多元化服務和資源；在這之上，松柏之家也會擴大青少年項目、小商家權益、長者服務方面的項目，致力於造福更大的人群。

行政總裁陳偉儀則指出，目前三間中心總計接待近千民活躍會員，松柏爭取在日落公園之外的華社建立據點，為的是方便羊頭灣、班森賀的華人能夠就地獲得資源；在松柏服務的兩年期間，她發現布碌崙南區華人面臨的最大問題仍是語言障礙，而工作人員和義工們也會提供翻譯服務，幫助長者解決生活上的難題。

展望未來，松柏之家表示將會持續凝聚社區的力量，參與社區事務並鼓勵華人多參與主流活動、推動對社區而言有意義的項目和工作計畫；最後，他們也正在尋找合適的地點，讓松柏在布碌崙有一個永久性提供服務的中心。