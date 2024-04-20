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美國華人博物館 紀念影星黃柳霜

記者劉梓祁╱紐約報導
美國華人博物館，舉紀念黃柳霜活動。(記者劉梓祁／攝影)
美國華人博物館，舉紀念黃柳霜活動。(記者劉梓祁／攝影)

為紀念首位華人好萊塢影星黃柳霜(Anna May Wong)，美國華人博物館(MOCA)近日舉辦講座，邀請三位記錄黃柳霜人生的作家分享她的藝術生涯和影響力，吸引過百位居民、電影愛好者和文化研究者到場交流。

根據MOCA，本次活動主題為「尋回聚光燈：黃柳霜的生平與遺產」，邀請英語教授兼作家黃運特(Yunte Huang)、華裔女作家朱潔琳(Katie Gee Salisbury)和前北京大學教授霍奇斯(Graham Hodges)共同分享他們對黃柳霜經歷的研究和見解。

講座中，幾人介紹了黃柳霜在1920、1930年代好萊塢的影響力，以及她如何成為第一位在電影中擔任主角的亞裔女演員。霍奇斯說，在「從洗衣工的女兒到好萊塢傳奇：黃柳霜」一書中，他描繪了黃柳霜在充滿挑戰和偏見的環境中崛起為巨星的故事，不僅反映了當時仍然普遍的歧視現象，也講述了她對電影和文化的影響。

霍奇斯回憶指，作為一名歷史學者，自己在研究非洲裔歷史時產生了解黃柳霜的興趣，因其生平代表了華人在各領域逐漸顯現的「起源」過程，並和中華文化的傳承有淵源，如粵劇學習。他表示，與黃柳霜相似的履歷在非洲裔歷史中也有許多。

黃運特發言時說，在作品「龍的女兒：黃柳霜與美國歷史的會晤」中，自己重新審視了黃柳霜在20世紀動盪歷史中的經歷，以及追溯她從西岸華埠到世界舞台的過程，希望凸顯她在好萊塢對抗種族和性別刻板印象的努力。

黃運特表示，最初通過研究華人探長陳查理(Charlie Chan)的故事了解黃柳霜，隨後發現她是一位少見的、兼具內斂和堅韌的亞裔。

朱潔琳也介紹作品「黃柳霜的狂野而閃耀的生活」表示，其以蓬勃發展的好萊塢為背景描繪了黃柳霜的文化遺產，並介紹她從一個普通洗衣店家庭崛起成為影視界象徵的故事。三人均認為，黃柳霜的才華和決心，將激勵和影響一代又一代華裔。

美國華人博物館，舉紀念黃柳霜活動。(記者劉梓祁╱攝影)
美國華人博物館，舉紀念黃柳霜活動。(記者劉梓祁╱攝影)

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