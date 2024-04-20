已故記者李揚國 「50年攝影正義」新書發布

李揚國作品展示。(記者范航瑜╱攝影)

亞洲協會(Asia Society)19日晚在曼哈頓舉辦了「李揚國 的亞裔 美國：50年的攝影正義」(Corky Lee's Asian America: Fifty Years of Photographic Justice)新書發布會紐約場。到場嘉賓共百餘人，演講者包括台裔美籍作家徐華、劇作家黃哲倫(David Henry Hwang)、活動家河內山明美(Akemi Kochiyama)、哥倫比亞大學亞裔研究教授艾明如(Mae Ngai)。講座由紐約亞裔律師協會共同主席郭文(Chris Kwok)主持。

已故攝影記者李揚國被譽為「無可爭議的非官方亞裔攝影師獎得主」。50年來，他記錄了紐約亞裔社區的變遷，打破了主流社會對亞裔的溫順被動的刻板印象。

「亞裔美國」是對其一生作品的回顧，從浩如煙海的收藏中挑選了其最佳作品，始於20世紀70年代的曼哈頓華埠 ，到全國各地的亞裔社區的報道，一直到2021年離世。

各位講者都挑選了自己最喜歡的作品進行回顧，包括反警察暴力遊行、華埠衣廠女工遊行、九一一事件、音樂劇「西貢小姐」選角等等。藝術文化和市井生活也是李揚國熱衷拍攝的題材。他的鏡頭下囊括了李安、功夫以及初來乍到的新移民文化等豐富對象。

艾明如專門提到了一張洗手間內幾個亞裔女生的照片。照片內，一個女生面對鏡頭抽菸，兩個女生正對鏡打扮。很多讀者好奇李揚國是如何進入女生洗手間，捕捉到如此自然的一刻。艾明如介紹，這張其實是擺拍。李揚國碰到幾個高中生，讓她們穿上自己「最好的裙子」，甚至假裝抽菸，才有了這樣一張富有生命力、展現亞裔「另外一面」的照片。

在和「紐約時報」的採訪中，李揚國發明了「攝影正義」這一詞，也是對他攝影生涯的總結。直到生命最後時刻，李揚國還在記錄疫情中的華埠。

「李揚國似乎存在於萬物的起源，存在於宇宙大爆炸的一瞬。他就像超人一樣無處不在，永遠第一線記錄亞裔社區，」郭文說。「難以想像他已經離開了我們，還是在一個對亞裔來說至關重要的時間點。」