數十社區組織 籲通過土地信託提案

華埠社區組織籲通過土地信託提案。(記者劉梓祁╱攝影)

為幫助中低收入和缺乏住房人群，包括曼哈頓華埠 土地信託會(Chinatown CLT)在內的數十個社區、住房和環境倡議團體18日在市政廳外集會，要求市議會通過「社區土地系列提案」，以創造永久性的可負擔住房，並維護房客權益、減少被驅逐的風險。

本次集會由經濟倡議組織「新經濟計畫」(New Economy Project)發起，除要求市議會通過20億元永久可負擔住房預算 提案、以及在2025財年預算中提供300萬元支持五區土地信託會外，還呼籲議會盡快通過涉及土地信託的提案包，從而限制房屋開發商抬升租金 ，改由社區主導開發受保護的住房。

根據該組織，系列提案中包括「社區購買機會提案」(Intro 196)，目的為向非營利組織提供建築的首次購買權，以遏制建築商的投機行為。此外，「土地公共利益提案」(Intro 637)擬要求市府在處置城市土地時，優先考慮土地信託會。

組織代表戈爾丁(Elise Goldin)表示，系列提案中還有一項決議，將於本周由市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)重新提出，呼籲州府通過「租戶購買機會提案」，使租戶有權購買可負擔住房，並廢除「稅收留置權出售」(Tax Lien Sale)。同時，「社區購買機會提案」也將在5月被重提。

新經濟計畫項目助理斯皮薩克(Will Spisak)指，如今地產商為建造豪華住宅，導致租金穩定公寓或歷史悠久社區居民被驅趕，受害者多為工薪階層和移民，因此需要華埠土地信託會等組織從市場中收回土地，並確保其永久留在社區代表手中。

作為非營利模式，土地信託通過分開土地和建築物的所有權、以及長期的、可續約的地契，將住房權利出租給有需要的家庭。市主計長蘭德(Brad Lander)在現場表示，目前市長亞當斯(Eric Adams)的住房計畫中缺少土地信託的內容，但後者對於租戶權利而言至關重要。