市議會修土地規定 助新設賭場

紐約市議會18日舉行全體會議，決定修改土地利用相關法規的文本，允許在製造業和商用土地分區中新建賭場。(市府提供)

紐約市 議會18日舉行全體會議，決定修改土地利用相關法規的文本，允許在製造業和商用土地分區中新建賭場，這也是為紐約市競爭下州三個賭場牌照去除障礙。

此前，在製造業和商業土地分區中開設賭場是不允許的。市議會18日的決定去處了這一限制，不過同時將社區意見納入選址申請流程，要求開發商選址時，必須首先由社區諮詢委員會(Community Advisory Committees)批准後才能啟動牌照申請流程。該委員會由州長、市長、當地州議員、區長、當地市議員組成，必須取得至少三分之二多數同意才能通過。

根據新的規定，只有在明年6月30日前提交申請、獲得州府法牌照、社區諮詢委員會批准、以及紐約州 賭場選址委員會(Gaming Facility Location Board)推薦的申請者，才能被允許在紐約市經營賭場；另外，選址只能位於高密度商業和製造業區域內。

市都市規畫委員會(City Planning Commission)和市議會表示，這將為競爭賭場牌照的開發商「提供公平競爭環境」；這一規定也確保任何建案不會被市議會單獨否決，但市議會在批准流程中仍有發言權。

另外，新規也讓賭場建案不必走紐約市單獨的土地利用審查流程，即便賭場包括酒店；此舉還有助於建案申請在進入州府審批流程前，避免面臨冗長的紐約市環境評估流程。

該決定遭到包括市議員葉格(Kalman Yeger)在內的15名市議員投下反對票，葉格表示，新規相當於給「市議會尚未審查的賭場建案申請一張空白支票 」，他還在投票時質問市議會為何要放棄土地利用審查的權力。