我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

市議會修土地規定 助新設賭場

記者和釗宇╱紐約報導
紐約市議會18日舉行全體會議，決定修改土地利用相關法規的文本，允許在製造業和商用土地分區中新建賭場。(市府提供)
紐約市議會18日舉行全體會議，決定修改土地利用相關法規的文本，允許在製造業和商用土地分區中新建賭場。(市府提供)

紐約市議會18日舉行全體會議，決定修改土地利用相關法規的文本，允許在製造業和商用土地分區中新建賭場，這也是為紐約市競爭下州三個賭場牌照去除障礙。

此前，在製造業和商業土地分區中開設賭場是不允許的。市議會18日的決定去處了這一限制，不過同時將社區意見納入選址申請流程，要求開發商選址時，必須首先由社區諮詢委員會(Community Advisory Committees)批准後才能啟動牌照申請流程。該委員會由州長、市長、當地州議員、區長、當地市議員組成，必須取得至少三分之二多數同意才能通過。

根據新的規定，只有在明年6月30日前提交申請、獲得州府法牌照、社區諮詢委員會批准、以及紐約州賭場選址委員會(Gaming Facility Location Board)推薦的申請者，才能被允許在紐約市經營賭場；另外，選址只能位於高密度商業和製造業區域內。

市都市規畫委員會(City Planning Commission)和市議會表示，這將為競爭賭場牌照的開發商「提供公平競爭環境」；這一規定也確保任何建案不會被市議會單獨否決，但市議會在批准流程中仍有發言權。

另外，新規也讓賭場建案不必走紐約市單獨的土地利用審查流程，即便賭場包括酒店；此舉還有助於建案申請在進入州府審批流程前，避免面臨冗長的紐約市環境評估流程。

該決定遭到包括市議員葉格(Kalman Yeger)在內的15名市議員投下反對票，葉格表示，新規相當於給「市議會尚未審查的賭場建案申請一張空白支票」，他還在投票時質問市議會為何要放棄土地利用審查的權力。

紐約市 支票 紐約州

上一則

州府預算終表決 增打擊零售盜竊法案

下一則

布碌崙華女失蹤 家人急尋

延伸閱讀

影／以為眼花...蒙州馬戲團大象逃逸逛大街 造成交通停擺

影／以為眼花...蒙州馬戲團大象逃逸逛大街 造成交通停擺
四月大放送 雪弗蘭 CAMARO &現金 還有更多

四月大放送 雪弗蘭 CAMARO &現金 還有更多
Yaamava'賭場餐廳 墨西哥式燉肉拉麵4月限定

Yaamava'賭場餐廳 墨西哥式燉肉拉麵4月限定
Morongo Casino 連續兩年被評為南加最佳賭場

Morongo Casino 連續兩年被評為南加最佳賭場

熱門新聞

紐約有餐廳使用遠距辦公的收銀員，從菲律賓通過Zoom視訊來上班。(截取自X用戶戈德斯坦@thatguybg)

遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

2024-04-11 15:21
紐約愛樂雙簧管首席王亮。(取自紐約愛樂官網)

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

2024-04-16 11:05
紐約市警局12日發布通告，全市一周內共有六名青少年相繼失蹤，目前正調查是否有關連。(路透)

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

2024-04-13 07:09
下東城一名華人房東碰上租霸。圖為下東城艾塞克斯街市場。(記者顏嘉瑩／攝影)

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

2024-04-14 06:20
麥吉將格爾澤殺害並分屍。(取自斯泰因斯臉書)

殺害室友後與女友把屍體切成薄片藏冰箱 布碌崙男被捕

2024-04-13 02:30
紐約市「鉤端螺旋體病菌」病例近日激增，疑透過老鼠尿液傳播。(pixabay)

疑鼠尿傳播 紐約「鉤端螺旋體病菌」病例激增 嚴重可致腎衰竭、腦膜炎

2024-04-14 07:04

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事