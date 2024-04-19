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法拉盛華商會「幸福爸媽」 歡迎報名

記者鄭怡嫣╱紐約報導
法拉盛華商會宣布，今年的第13屆「幸福媽媽」活動，將在5月12號母親節當日舉辦，並將在6月16號父親節當日，舉辦第一屆「幸福爸爸」慶祝活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛華商會宣布，今年的第13屆「幸福媽媽」活動，將在5月12號母親節當日舉辦，並將在6月16號父親節當日，舉辦第一屆「幸福爸爸」慶祝活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

過去十多年，每年在母親節舉辦「幸福媽媽」慶祝活動，已經成為法拉盛華人工商促進會的傳統，法拉盛華商會近日召開記者會宣布，今年的第13屆「幸福媽媽」活動，將在5月12號母親節當日舉辦，並將在6月16號父親節當日，舉辦第一屆「幸福爸爸」慶祝活動。

主辦方介紹，十幾年來，舉辦「幸福媽媽」活動旨在延續中華文化中的孝道。今年，更是將這份心意擴大，讓辛勤付出的父親們也同樣感受到這份幸福。

華商會理事長王耀明表示，現代社會很多家庭打破了「男主外女主內」的單一結構，很多父親為家庭承受的壓力和所做的貢獻亦不可低估。首席顧問杜彼得表示，每年舉辦該活動都會花費3萬元左右，今年的兩場活動也都會為參與者準備的精美禮品、幸福媽媽、幸福爸爸紀念冊，以及由民選官員為每一位頒發的表揚狀。他也歡迎符合資格的夫妻一起報名，共同參與。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，非常期待今年的活動，「因為這是首次單獨表彰父親，我是由一位單親父親撫養大的，我的母親在我三歲時不幸去世。」 她也肯定了華商會對於社區的貢獻。

州長辦公室亞裔事務主任馬肖恩、市長辦公室社區事務副主任顧雅明、州眾議員金兌錫幕僚長曹原、市議員黃敏儀幕僚長柯立人等出席。

本次活動免費，凡是三代同堂、且從未參加過該活動的民眾，從即日起到本月30號，均可攜帶三代同堂以上的全家福照片，在周一至周五上午10時至下午5時，至位於緬街40-48號302室的法拉盛華商會辦公室索取報名表格、並提交照片及報名表。每人可免費獲得兩張入場券，攜家人參加。更多訊息，請致電(718)353-2325垂詢。

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