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冷清柏路是過度警衛犧牲品

紐約客談

二十多年來，呼籲重新開放柏路(Park Row)的聲音一直未曾停息。多年以來，一項研究接著一項研究，一場研討接著一場研討，但抵不過社區強烈的反對意見和市警總局的考慮，這項計畫遲遲未能落地。

作為紐約市重要的城市的主幹道，柏路理應是一條開放共享的大路，是從布碌崙(布魯克林)進入曼哈頓的重要路口。但自九一一事件後，出於安全考慮，市警無限期關閉了柏路。儘管允許行人行走，但關閉多年的柏路似乎喪失了城市的印記，兩側人流都冷冷清清，大量的布碌崙大橋觀光客都繞道市政廳，而沒有到訪曼哈頓華埠

重開柏路，顯然能吸引來眾多遊客，促進華埠旅遊復甦和經濟活躍。雖然有反對者認為，單單一條街道不足以影響華埠經濟，但柏路不是一條普通的路，它是一條多車道的交通動脈，北接包厘街(Bowery)和第三大道，向南則延伸至布碌崙大橋，其地理位置的重要性決定了其作為交通幹道的功能。

還有居民擔心，柏路重新通車後會加劇該十字路口的交通擁堵並為社區帶來不穩定因素，但這種擔憂似乎有意忽略了一個重要事實：現有的交通堵塞，很大程度上是由於柏路的封閉造成的。南北向的車輛必須繞行，才導致該路口常常水洩不通。此外，柏路的開放也不僅僅是開放柏路一條道路而已，還會涉及重新規畫現有的道路，例如將包厘街拉直，便於車輛交通。

九一一事件雖然已過去20多年，但其長遠的影響仍在。關閉柏路本來只是權宜之計，如今似乎成了常態。其實，不穩定的因素可以通過加強市警總局的安保措施來解決，例如增強巡邏、加裝攝像頭和探測器等。因為警局的安全迫使成千上萬的車輛每天繞行，華埠顯然應當擁有一個更好的解決方案。

華埠 布碌崙 九一一

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