競爭49選區民主黨領袖 高應達、謝曉瓊籌款

高應達和謝曉瓊舉行籌款會，參選州眾議會第49選區民主黨選區領導人。(記者胡聲橋 / 攝影)

今年參選州眾議會第49選區民主黨選區男女領袖的兩名華裔參選人高應達(Tony Ying Ko)和謝曉瓊(Joyce Xie)日前在布碌崙(布魯克林)班森賀舉行籌款會，呼籲民眾踴躍捐款，支持競選。

高應達(Tony Ying Ko)目前擔任市警總局社區聯絡員。他表示，如當選將進一步加強警方與社區的聯繫，共同維護好社區治安。謝曉瓊是20學區 委員會的委員，她自己也是三個孩子的媽媽，她說若當選，將傳遞華裔家長在教育方面的訴求和心聲，努力為華社爭取更高質量的教育。

市議員莊文怡說，她自己當選市議員，也希望今後有更多華人 出來參選和當選各級民選官員的位置。她說，高應達和謝曉瓊正好代表了華社最關注的兩個領域：公共安全和教育。

美國亞總會會長陳善莊在籌款會上表示，他認識高應達多年，對他的為人和能力很了解，認為他能擔任競選的職位。20學區委員會主席斯托(Stephen Stowe)對謝曉瓊讚譽有加，認為她身為三個孩子的母親，還要兼顧學期委員會的工作，非常不容易。紐約華人聯合會理事長黃啟旺致辭希望大家在6月選舉時支持他們，給兩位投票。

市警總局的李浩然、張仕興、鄭傳興；社區人士柳寶枝、伍錫富、張曉華、黃益榮、凌飛、王一冰；活動主持人賀立寧；英雄警探劉文健的父母劉偉棠和李秀燕等都為高應達和謝曉瓊鼓勁。

現任49區州眾議會選區男領袖Joe Bova已宣布今年退休，他支持教育界人士李江華接任他的職位，與現任女領袖Tori Kelly攜手合作。李江華過去15年來一直積極服務社區，是紐約同心會會長，曾於2022年參選過第十選區國會眾議員 。

州眾議員選區領導人的競選將於6月25日舉行，與今年州參眾議員的黨內初選是同一天。