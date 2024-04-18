宣揚中華文化 花朝節21日在史島賞國風舞樂

由國際文化交流中心攜手多個華裔組織舉辦的「花朝節」，將在史島舉行。(主辦方提供)

由國際文化交流中心(International Cultural Exchange Center，簡稱ICEC)攜手多個華裔組織舉辦的「花朝節」，以宣揚中華文化為目的，定於4月21日(周日)在史泰登島 的銀湖公園舉行，豐富活動歡迎民眾踴躍參與。

主辦方表示，這將是一場感受傳統和現代交融的活動，目前紐約市 正處於櫻花盛開的季節，加上天氣回溫，很適合到公園出遊；鼓勵華人 家庭放慢生活的腳步，沈浸在繽紛的花海中，並藉此跟社區有更深的接觸。

當日的活動亮點之一有中華文化尋寶遊戲、飛花令，通過挑戰題目和尋找線索，探索中國傳統文化的深邃與奧秘，而通關的參賽者在收集印章後有機會獲得各種大獎；此外，為向大眾展示中華魅力，許多藝術中心的表演團體將帶來國風舞蹈、音樂演出，以及有漢服走秀，活躍現場氣氛。

花神是中國民間信仰的百花之神，當日將展示有關12個花神的介紹與故事，而公眾可針對這些花神進行評選，贏取神秘大獎；更適合小朋友的活動則有國風手工體驗，包括摺紙、編手繩、燈籠等，還有中國傳統遊戲，讓大家可以重拾童年的樂趣。

最後，主辦方也提供數十套漢服免費出租體驗，可試穿拍照，其中紐約攝影師Jackson Zhu將提供公益攝影，在繁華盛開的公園給民眾拍照；主辦方呼籲家長帶著孩子們做好妝造過來，通過鏡頭，留下永恆的美好回憶。

花朝節將於4月21日(周日)上午11時至下午5時，在史泰登島的銀湖公園(Silver Lake Park)舉行，地址是史島Victory Blvd交Silver Lake Park Rd；更多詳情，可電郵至[email protected]查詢。