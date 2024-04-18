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「春行」直面死亡 導演赴紐約影展交流

記者許君達／紐約報導
「春行」導演彭紫惠(圖左)和王品文(圖右)赴紐約參與重量級影展。(記者許君達／攝影)
「春行」導演彭紫惠(圖左)和王品文(圖右)赴紐約參與重量級影展。(記者許君達／攝影)

台灣電影「春行」此前入選由林肯中心電影協會和紐約現代藝術博物館(MoMA)聯合主辦的第43屆紐約「新導演/新電影影展」(New Directors/New Films Festival)，導演彭紫惠和王品文近日前往紐約參與了影片的放映和交流活動，隨後也在紐約台北文化中心進行了拍攝分享。

該影展為電影行業內的全球重量級盛會，創辦50餘年來，曾先後拔擢並捧紅了多名新銳導演，包括侯孝賢、王家衛、賈樟柯、日本的濱口龍介以及西班牙的阿莫多瓦等。

「春行」的故事從一名不捨妻子突然離世的丈夫將妻子的遺體放進冰櫃起始，以倒敘的方式講述一段面對生命遺憾的旅程。影展官方對「春行」的評價為「寧靜優雅且深刻地描述過去與現在、城市與鄉村、生與死的二元性，讓觀眾深思『失去』之前與之後的過程，以及對你『愛』無法抹滅的痕跡。」2023年，本片獲得西班牙最有影響力的聖塞巴斯蒂安影展最佳導演銀貝殼獎，男女主演喜翔和楊貴媚也分別獲得香港和新加坡國際電影節的獎項。

「春行」將「死亡」的意象貫穿全片，有評論認為，這與東亞傳統的審美觀有所衝突。對此，彭紫惠表示，「死亡」並不是某些年齡段獨有的，尤其是在新冠病毒大流行之後，我們每個倖存者都應該能體會到生命的脆弱，而翻開國際新聞，無時不在的暴力、戰爭與恐怖攻擊更讓人缺乏安全感。「死亡」，與每個人都並不遙遠。

王品文則表示，從個人層面來說，主創團隊都與自己的家庭關係密切，而隨著年齡增長，與至親之人終將到來的離別也會愈來愈近，「死亡」是每個人都無法迴避的。

「春行」全片皆使用閩南語對白。彭紫惠介紹，本土方言除了更能烘托出家常的氛圍，讓台灣觀眾感到親切，同時也是對「死亡」意象的呼應。她表示，閩南語在她們這一代人的生命歷程中已經開始失落，「父母在家對我們說閩南語，但我們未來很可能不會再對我們的子女講閩南語。」此外，創作者在影片的拍攝過程中使用了罕見的超16毫米底片，也象徵著一種直面「死亡」的懷舊感。而對觀眾來說，悠閒地去電影院看一場慢節奏的電影，也隱喻著這些面臨消逝的事物與「死亡」這個籠罩不去的主題之間的聯繫。

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