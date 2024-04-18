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曼哈頓可負擔公寓 135間開放抽籤申請

記者高雲兒／紐約報導
曼哈頓哈德遜廣場的135個新建住房單元，接受可負擔住房的抽籤申請，申請截止日為6月10日(周一)。(取自市住房聯繫計畫)
曼哈頓哈德遜廣場的135個新建住房單元，接受可負擔住房的抽籤申請，申請截止日為6月10日(周一)。(取自市住房聯繫計畫)

紐約市住房聯繫計畫(NYC Housing Connect)近日表示，曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Yards)的135個新建住房單元，接受可負擔住房的抽籤申請，申請截止日為6月10日(周一)。

據悉，該住宅樓是位於曼哈頓10大道451號的公寓，將在當下的住房抽籤中提供135個可負擔住房，凡收入為地區收入中位數40%到120%之間的家庭皆可申請。其中，64套為統艙(Studio)，月租為848元到2716元；60套為一居室，月租為903元到3905元；以11套兩居室，月租為1671元到3473元。

每個住房單元內提供洗衣機、烘乾機、洗碗機、高端廚房電器和空調便利設施等，還提供電梯、游泳池、健身房、無障礙入口、禮賓服務等。有意申請的租戶滿足收入要求，截止日期為6月10日(周一)。提交方式可通過線上：https://reurl.cc/WxLND5。

根據市府數據，市長亞當斯上任以來，已資助了大約2萬4000個可負擔公寓，供低收入和中等收入的租戶居住，但公寓主要在市內人口密集的地區，多為非洲裔和拉丁裔社區，白人所在的市議會選區則較少。

曼哈頓哈德遜廣場的135個新建住房單元，接受可負擔住房的抽籤申請，申請截止日為6...
曼哈頓哈德遜廣場的135個新建住房單元，接受可負擔住房的抽籤申請，申請截止日為6月10日(周一)。(取自市住房聯繫計畫)

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