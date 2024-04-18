柏路改造 交通局設點傾聽民意

「連通華埠」計畫圖。(記者范航瑜／攝影)

市交通局17日下午在柏路(Park Row)和窩扶街(Worth St.)路口舉辦社區規畫意見徵集活動。多位項目專員向居民介紹柏路沿線改造的最新計畫「連通華埠 」(Chinatown Connection)，向民眾詳細解釋柏路的最新規畫，幫助他們理解這些改動可能給華埠帶來的變化，並提供了粵語及國語翻譯服務，以便更好地收集市民對於優先事項或開發建議的看法。

市府和州府將出資5500萬元進行柏路改造工程，主要內容如下：擴大劉錦廣場(Kimlau Square)的公共空間；新建混凝土人行道，減少行人與自行車間的衝突問題；建設迎賓牌樓，吸引遊客前來參觀；增設北行自行車道，重建安全設施，移除圍欄，為行人和需要使用輪椅的殘障人士都留出更多空間，提升十字路口的安全性。

82歲的李女士已經在曼哈頓 華埠居住了十餘年，她對柏路的改造計畫表示支持。李女士經常需前往位於柏路上的老人活動中心，對柏路的現狀十分熟悉。她認為，改造後的柏路能夠通車，車輛進出曼哈頓華埠都更加便捷，將大大方便居民的工作和生活，特別是年輕人。

現場也有居民反對這一改造，認為柏路通車後會使該十字路口本就嚴重的交通堵塞進一步惡化。有且林綠(Chatham Green)居民表示，柏路的美化必然重要，但不支持開放柏路，認為將為社區增添不安定因素。

市交通局專員透露，接下來將舉行「連通華埠」工作小組(CCWG)的第二次會議。市警察局也會就停車問題持續開展活動，為社區居民解答疑惑。今年夏天，工作小組將開展劉錦廣場與柏路交通狀況的研究，並發布規畫設計顧問團隊的招標書。包括如何解決交通堵塞問題都會是接下來研究的重點。