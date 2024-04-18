專偷華人財物 警方鎖定賊窩

該住處前院堆積不少垃圾和電動車零件。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)3月曾發生一起華女 取外賣，將未熄火的電動車 停在8大道餐館外，導致被偷走的事件，當時幾名華人 民眾曾在一棟住處前鎖定竊賊的位置，但因缺乏證據而沒有著落；經警方調查，相信該住址是個賊窩的可能性高，將在不遠的將來採取取締行動。

事因在3月20日下午2時左右，一名華女騎著電動車在8大道取外賣時未關閉電源，遭一名尾隨的西語裔男子，趁她離開的間隙跳上電動車離開；隨後「警民社安協會」隊員、當地幾名熱心的華裔民眾和受害者在附近開始尋找竊賊，最終在53街853號的住所前，發現體貌特徵與盜竊很相似的男子。

儘管當時市警66分局以證據不足為由，未進屋調查，不過該住處破舊不堪、前院堆滿了電動車零件的雜物，並傳出一股大麻味，引起警方的注意；據周邊華人鄰居指出，該住處常出沒多名西語裔男子，懷疑是個賊窩，鄰里的東西也常被偷走。

警民社安協會17日宣布稱，經警方近一個月的周密調查後，合理懷疑該址就是個賊窩，盜賊們以嚴密和專業的手法專門在布碌崙到處盜竊華人的財物，特別是電動車、自行車等，再轉手銷售給華人，「偷華人、再轉賣給華人的惡劣行徑，不可饒恕」；調查過程中也發現他們涉及販賣毒品，這些行為已構成故意犯罪行為。

社安隊表示，配合管轄當地的市警66、72分局的調查，目前已取得初步的證據，警方即將申請到搜捕令，屆時將會進屋搜查，將涉案人全部繩之以法；與此同時也呼籲公眾，不要再到該地址購買任何違禁品，知法犯法只會惹禍上身，重者會面臨監禁的地步。