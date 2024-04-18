買兇案槍手嫌犯出庭 辯案發時不在場

法拉盛買兇案槍手嫌疑人阿卜魯出庭自辦。(警方提供)

對法拉盛 買兇殺人案對槍手嫌疑人阿卜魯(Antony Abreu)的審理17日繼續進行。阿卜魯當天出庭為自己辯護，否認了買兇殺人案中所有對自己的指控。辯控雙方對阿卜魯進行了交叉盤問。阿卜魯的辯護重點是，案發時他根本不在現場，但檢方認為，沒有充分的證據可以證明這一點。

街頭長大的孩子 以保安為業

阿卜魯身穿淺灰色西服、米色襯衫和黑白細條紋相間的領帶出庭。阿卜魯自稱身高6呎2吋，他說被捕前體重250磅，現在210磅，和照片中以前的他相比，消瘦了許多。

阿卜魯現年36歲，2001年歲隨父母從多米尼加共和國移民美國。一開始在布朗士區居住，後來搬到皇后區。阿卜魯高中畢業後就開始工作，在餐館等當過兩年私人清潔工，後來經過培訓拿到執照，做起了保安的工作，先後在夜總會、KTV、脫衣舞俱樂部等各種場所當保安。阿卜魯說自己有兩個女兒，說到這裡，哽咽著說不下去，暫停一會兒說，一個女兒九歲，另一個七歲。

不過，阿卜魯最喜歡的還是汽車，喜歡擺弄汽車。他經常能有低價拍買來的汽車，經過維修，比如更換車燈、保險杠、正時皮帶，或噴漆和更換車皮後轉手賣出牟利。他說自己從2015、16年開始做大麻 生意，起初也就是不到十磅的規模，認識張哲(Zhe Zhang，音譯)後，張哲答應可以賣掉大麻後再付款，大麻生意很快擴大到數十磅，兩人的關係也密切起來。

阿卜魯否認所有對他的指控

阿卜魯首先否認了所有對他的指控，他說從來沒見過幕後主使嫌疑人余清明，尤優和張哲根本就沒有要他去殺人，他也沒有簽過任何殺人協議。他和前一日出庭作證的阮克里斯托弗在費城見過面，但他根本就沒有給他看殺人錄像，更沒說過是自己槍殺了顧欣。

他說，他和尤優、張哲、余大衛(David Yu)一起去看過Ezu的音樂會，但他沒有和尤優說過已經處理掉槍枝沒有留下任何痕跡的話。案發當天，他也沒有叫布爾巴諾(Roberto Burbano)把一輛休旅車開到法拉盛。他說自己完全是無辜的，接受審判讓他感到很受傷害，但受傷最重的還是他的家人，他在外做事始終是為了保護家人。說到這裡，坐在旁聽席上的阿卜魯的母親不禁抽泣起來，後來哭著跑出了法庭。

阿卜魯說案發當天他和朋友努涅斯(Elvin Nunez)在一起。努涅斯當時和女朋友鬧矛盾，他大約當晚10點半和努涅斯一起，開車從皇后區趕到位於長島 Valley Stream的努涅斯女友家。阿卜魯說他們大約11時40分到長島，之後他在努涅斯女友家門口等了一個半小時，大概凌晨2時30分回家。阿卜魯的律師還出示了兩段錄像，一段據稱是當時在路途中拍攝的，另一段是在努涅斯女友家門口拍攝的。

家人和朋友 沒人出庭為他作證

檢方當庭表示，阿卜魯在密西西比州已經因為涉毒被判24年監禁，而且是在有法官和辯護律師的情況下，被陪審團判定有罪的。法庭判決表明，阿卜魯在法庭撒謊。

檢方詢問阿卜魯提交法庭的兩段錄像是否有錄製時間戳，阿卜魯說沒有。這意味著，這兩段錄像有可能錄製於其他日期。至於阿卜魯聲稱案發當晚和他在一起的努涅斯，阿卜魯說他因為受到執法部門的威脅，已經逃到了波多黎各，無法出庭為他作證。雖然阿卜魯在紐約有家人和朋友，但至今仍沒有一個人出庭為他作證。

在整個庭審過程中，阿卜魯經常借著回答問題的機會自由發揮，數次被法官勒令停止這樣做。