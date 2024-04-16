凱辛娜公園300多棵樹遭破壞 四處留單車痕跡

被連根拔起的大樹。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛 的凱辛娜走廊公園(Kissena Corridor Park)在近日遭到人為破壞，300多棵樹被人連根拔起，造成1萬5000元損失；鑑於此，市議員黃敏儀聯合市公園局和志願者以及紐約警局，於15日召開記者會，呼籲民眾提供線索，抓到破壞者。

在凱辛娜公園擔任志願者多年的陳慧媚說，他們9日得到通知，但是10日才有時間調查，到達時發現現場一片狼藉，「很多樹被連根拔起，一些被帶走了，一些被四處丟棄，而且可以在四處看到單車痕跡，而這片區域並不是單車手會來的地方」，所以她推測，破壞者可能騎著單車進入該區域，且因為公園一周五天都有人，只有周日和周一無人看守，所以她估計破壞者在7日那天前來。 市議員黃敏儀和志願者以及紐約警局一同勘查破壞情況。(記者高雲兒／攝影)

據悉，市公園局在2022年決定增種2000棵樹，提高物種多樣性，同時應對該地域頻發的洪水 、以及緩解熱島效應，而志願者在幫助種樹之餘，也會負責維護，志願者有來自中學和大學的學生，一周就會有至少100名志願者參與。

陳慧媚說，此事讓她感到憤怒，「因為有人覺得這是他們可以破壞的財產」。此事發生後，志願者在上周於被破壞區域放置路障，如樹幹和樹枝、石頭等，但是在15日早上查看時，路障也不見了，「他們蔑視我們所做的一些，他們仍然會來」。

黃敏儀表示這是不可接受的，「在過去的兩年裡，公園局工作人員和志願者花了很多時間種植和照顧樹，他們(破壞者)在這個過程裡不僅僅是破壞了自然生態圈，也拔出了300多棵樹木，並且折斷了很多成年的樹枝...除了志願者付出的時間和努力，市府估計在經濟上的損失達到1萬5000元左右，已構成重罪」。

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)表示，樹木對城市的作用十分重要，不但可以美化環境，還可以淨化空氣、抵御颶風和洪水等，「尤其當氣候變化日益嚴重時，加強城市的應對能力就更為重要...有人這麼做實在是難以想像，300多棵樹里有很多小樹，是去年才種的」。

她說，公園局已經在過去一周增加人手巡邏，同時和警方合作；北皇后區 署長巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)則說，目前警方也增派巡邏，同時在公園調查，詢問民眾是否有看到可疑人物或者活動。