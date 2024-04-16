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輔仁大學校友會專題講座 陳焌談AI挑戰與展望

記者劉梓祁／紐約報導
輔仁大學校友會會長陳焌，講解影像科學發展。(記者劉梓祁／攝影)
輔仁大學校友會會長陳焌，講解影像科學發展。(記者劉梓祁／攝影)

為探索人工智能(AI)領域中的核心技術之一，輔仁大學大紐約地區校友會日前於皇后區法拉盛舉辦專題演講，由校友會會長陳焌(Jiunn Chen)主講介紹該領域的最新發展與應用，吸引逾100位校友和社區成員參與，共同探討科技如何改變生活和工作方式。

陳焌在演講時，以人工智能的原理及核心技術作為切入，介紹了影像科學的基礎理念和未來發展的挑戰與展望。

陳焌介紹說，AI的出現可追溯至1997年，隨後經過科技公司多年的研究，創造出瞭如今熱門的「ChatGPT」等工具，並能夠在多個細分領域應用，其中便包括影像科學。

輔仁大學校友會會長陳焌，講解影像科學發展。(記者劉梓祁／攝影)
輔仁大學校友會會長陳焌，講解影像科學發展。(記者劉梓祁／攝影)

據了解，影像科學為創建、保存或複製圖像的技術應用，涉及圖像的生成、收集、複製、分析、修改和可視化，包括人眼無法檢測的影像內容，應用例子包括特斯拉電車的自動駕駛。作為一個不斷發展的領域，此學科也涉及物理、數學、電子工程、計算機科學和感知心理學的研究。

陳焌表示，影像科學作為發展迅速的技術領域，其研究和應用則可在許多子領域進行，如圖像處理、計算機視覺、三維計算機圖形學和動畫，以及數字圖像恢復、數字成像、色彩科學和磁共振成像等方面。

他還以華裔企業家黃仁勳和蘇姿丰為例，指華人已在半導體和圖形芯片領域取得領先的技術成就，延續了從古時「四大發明」時建立的歷史積累。同時，此活動由大紐約區台灣大專院校校友會聯合會協辦，同時到場的還有紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇等人。

輔仁大學校友會會長陳焌，講解影像科學發展。(記者劉梓祁／攝影)
輔仁大學校友會會長陳焌，講解影像科學發展。(記者劉梓祁／攝影)

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