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華康會史泰登島第2間老人中心 開幕

記者胡聲橋／紐約報導
華康會史島第二間老人中心開幕剪綵。(華康會提供)
華康會史島第二間老人中心開幕剪綵。(華康會提供)

為了滿足史泰登島華人的需求，華人健康協會(華康會)史島第二間老人中心於日前舉行開幕儀式，多位民選官員以及社區各界人士到場祝賀。

華康會會長陳麗娜說，華康會三年前在史島新港區(New Dorp)開設了首間老人中心，服務了當地華人僑胞。隨著當地華裔居民不斷增多，華康會在史島勝利大道(Victory Blvd)1975號又開設了第二間老人中心。該中心將提供白卡申請與續期、糧食券和老者半價地鐵卡申請、健康食品派送、風水寶地諮詢等服務。

史島州眾議員皮洛佐羅(Sam Pirozzolo)在開幕式上表示，島上現有大量華裔居民，自己的辦公室距離該中心只有兩個街口之遠，他期待著能和華康會展開合作，更好地服務民眾。

州眾議員寇頓(William Colton)也向華康會送上熱烈祝賀，他說，華康會設於布碌崙(布魯克林)86街的老人中心就在自己的選區內，多年來該中心為社區提供了很多服務和支持，希望新開張的老人中心能給史島華社帶來更多服務。

史島120分局局長斯帕塔羅(Stephen Spataro)和前市議員李凱健(Ari Kagan)也參加了這次開幕儀式。

老人中心 華人 眾議員

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