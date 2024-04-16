法拉盛可負擔公寓 15個單元開放抽籤申請

皇后區法拉盛一棟七層住宅樓中的15個住宅單元，目前接受可負擔住房的抽籤申請，申請截止日為本月24日(周三)。(取自市住房聯繫計畫)

紐約市 住房聯繫計畫(NYC Housing Connect)近日表示，皇后區法拉盛 一棟七層住宅樓中的15個住房單元，接受可負擔住房的抽籤申請，申請截止日為本月24日(周三)。

據悉，該住宅樓是位於巴克萊大道(Barclay Ave)138-25號的哈魯公寓(Haru Apartments)，總共有48個住宅單元，將在當下的住房抽籤中提供15個可負擔住房，凡收入為地區收入中位數130%、收入範圍在8萬7429元至19萬8250元的家庭皆可申請。

其中，一套為適合兩人居住的統艙(Studio)，月租2550元，供收入在8萬7429元至14萬6900元的家庭申請，六套為適合三人居住的一居室，月租2650元，供收入在9萬858元至16萬5230元的家庭申請；以及八套最多可容納五人的兩居室，月租3100元，供收入在10萬6286元至19萬8250元的家庭申請。

每個住房單元內提供洗衣機、烘乾機、洗碗機、高端廚房電器和空調便利設施等，還提供單車存放櫃和電動汽車充電樁、健身房、屋頂露台、商務中心、電梯和對講設備等。有意申請的租戶須同時滿足收入和住房人數的要求，紐約市民有優先權，截止日期為24日(周三)。提交方式可通過線上：housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/details/4568。