亞太裔聯盟10周年慶 籲更多亞裔大選年「走出去投票」

亞太裔聯盟慶祝成立十周年,並表示今年將啟動新項目,全面動員更多亞裔在大選年投票。(亞太裔聯盟提供)

由社區組織組成的無黨派聯盟「亞太裔聯盟」(Asian Pacific Americans Voting & Organizing to Increase Civic Engagement,簡稱APA VOICE)日前慶祝成立十周年,並表示今年將啟動一個全新項目,在2024大選年,全面動員更多亞太裔在總統、國會、州等各級選舉中踴躍投票 。

亞太裔聯盟表示,目前聯盟共有包括亞洲人平等會(Asian Americans for Equality)、華人策劃協會( Chinese American Planning Council)、華人進步會(Chinese Progressive Association)等在內的19個成員,其中還有在今年加入聯盟的大都會亞裔 聾人協會(Metropolitan Asian Deaf Association)以及南亞法律辯護教育基金(South Asian Legal Defense Education Fund)。

聯盟說,鑑於2024年是大選年,紐約民眾將為美國總統、國會參眾兩院、紐約州 參眾兩會的關鍵席位,以及是否應擴大紐約州平等權利修正案(NYS Equal Rights Amendment)範圍的一項公投議案投票,聯盟將在今年啟動一個名為「走出去投票」(Get Out the Vote)的新項目,教育並動員更多亞裔在今年的初選與普選中投票,尤其是那些亞裔構成關鍵票的選區。屆時,聯盟將組織三個工作小組,制定與貫徹動員方針,用不同的語言在各個社區拜票。

回首過去十年,亞太裔聯盟也發布了兩份報告用來總結慶祝,第一份報告名為「這就是我們的畫線」(This is Where We Draw The Line),介紹在2020年選區重畫期間聯盟所作的倡導工作,另一份報告名為「推動進步:紐約亞裔社區的十年參政議政進程」(Driving Progress: A Decade of Civic Impact for New York's Asian American Communities)。兩份報告,可登陸網站https://www.apavoice.org/2024查閱。