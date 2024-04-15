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居家安全講座 警拆解各式詐騙

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約長友協會攜市警109分局合辦居家安全講座。(記者鄭怡嫣／攝影)
紐約長友協會攜市警109分局合辦居家安全講座。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約長友協會聯合市警109分局，近日在法拉盛舉辦如何保護個人財產和家居安全講座，市警專員為在場的200名耆老，普及了在社區常見的各類模式詐騙，協會則鼓勵華人發揮團結的力量，保護自身安全，他們也為有需要的低收公民，提供一個月的免費網路費用以及上門安裝服務。

此次講座由市警109分局社區聯絡官黃淩欽主講，講座中，他普及了加密貨幣詐騙、殺豬盤、真假珠寶詐騙等各類詐騙手段，提醒耆老警惕陌生電話與短信，切勿將個人信息和銀行帳戶洩漏給他人。他指出，法拉盛轄區出現多起以假珠寶換取真珠寶的詐騙案，不法分子利用問路或者問好等方式接近受害者，再以展示或試戴珠寶的方式，用假珠寶換走受害者的真珠寶。

紐約長友協會會長高嘉懿表示，近期，她曾協助過一名遭遇入室盜竊的獨居老人，在協助耆老報警時，發現耆老家中黑燈瞎火，沒有網路，也沒有安裝監控設備，因此舉辦居家安全的系列講座。而為了更好地保證社區老人的安全，協會也鼓勵耆老利用網絡智能和監控，並將為紐約市低收公民提供免費的一個月的網路費用及上門安裝服務，有意者可緻電(917) 535-3391。

此外，此次講座還普及了美國槍枝的歷史、槍枝使用知識以及如何合法取得槍證等資訊，同時，協會還呼籲華人民眾要發揮團結的力量，遇到困難和犯罪時，利用合法工具保護自己，並勇於發聲和求助。

法拉盛 華人 低收

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